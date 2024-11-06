Özgür Özel Esenyurt’a gelmeyen başkanlarla ilgili karar aldı!

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yapılan mitinge katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, tepki topladı.

Adaylığı sırasında "Seçilirsem DEM'lileri belediyenin kapısından içeri almam" diyen Köksal, mitinge neden katılmadığını "DEM'lilerle yan yana gelmem" şeklinde açıkladı. Kendisinin Atatürk'çü olduğunu hatırlattı. Ama '6 ok'u temsil eden ilkeleri sayarken takıldı.

Bu arada Özel'in davet etmesine rağmen Esenyurt'a gelmeyen başkanlarla ilgili bir karar aldığı vurgulandı. Üç başkanla Ankara'da bir araya gelip "kulak çekeceği" iddiası ortaya atıldı.