Başkan Erdoğan TDT liderlerine özel hatıra parayı hediye etti: Dilde, fikirde, işte birlik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde, devlet ve hükümet başkanlarına hatıra para hediye etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ⁠Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Ülkeler arasında daha güçlü bağların tesisini ve ortak bir gelecek inşasını hedef alan Teşkilat'ın kuruluşunun 15. yıl dönümünün geçen ay idrak edildiğini anımsatan Erdoğan, bu yıl dönümüne özel olarak Türk dünyasının yetiştirdiği büyük fikir adamı İsmail Gaspıralı'nın "dilde, fikirde, işte birlik" şiarına yer verdikleri hatıra parasını takdim etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İsmail Gaspıralı anısına hatıra para (AA)

DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK

Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan, Kırgızistan ve Azerbaycan'ın bayraklarının bulunduğu hatıra parada, "dilde, fikirde, işte birlik" ifadesi yer alıyor.

İsmail Gaspıralı anısına hatıra para (AA)

PARADA TDT'NİN KURULUŞ TARİHİ YER ALIYOR

Hatıra paranın bir yüzünde ise Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağı ve ismi ile kuruluş tarihi olan 3 Ekim 2009 ibaresi bulunuyor.