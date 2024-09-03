Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar! CHP milli iradeye hakareti kahramanlaştırdı: "6 ay daha yatsa pişman değil"

Instagram'a getirilen erişim engeli sonrası İzmir'deki bir sokak röportajında AK Parti seçmenine "Hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekalısınız" diyerek hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu hakim karşısına çıktı!
Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Dava bugün görüldü.
HAPİS CEZASI
Dilruba Kayserilioğlu'nu halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
CHP MİLLİ İRADEYE HAKARETE ARKA ÇIKTI! KÜFÜRBAZI ONUR KONUĞU ETTİLER
CHP ise milli irade ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakarete arka çıktı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Tahliye olduktan sonra da Kayserilioğlu'nu İzmir'deki fuar açılışında onur konuğu yaptı. Özel, "İyi ki varsın Dilruba. CHP, düşünce özgürlüğünü sonuna kadar savunuyor" dedi.
Özgür Özel
ETTİĞİ HAKARETLERDEN PİŞMAN DEĞİL!
Öte yandan Özgür Özel bugün Halk TV'de katıldığı canlı yayında Dilruba Kayserilioğlu'na yönelik desteğini yineledi.
Kayserilioğlu ile arasında geçen muhabbeti anlatan Özel, "Dilruba konuştuğundan pişman değil, 6 ay daha yatsa pişman değil ama insanları kırmak istemediğini kendini söylüyor" dedi.
AK Parti seçmenine "Hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekalısınız" diyerek hakaret eden Dilara Kayserilioğlu'nun açık açık pişman olmadığını dile getirmesi büyük tepki çekti.