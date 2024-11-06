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Başkan Erdoğan'ın sıradaki durağı Macaristan! Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'daki temaslarının ardından Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti. Erdoğan'ı havalimanından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov uğurladı.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 15:29 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 15:34
Başkan Erdoğan’ın sıradaki durağı Macaristan! Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılan Erdoğan, buradaki temaslarını tamamlamasının ardından ülkeden ayrıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

CAPAROV HAVALİMANINDAN UĞURLADI

Erdoğan'ı, Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı'ndan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan uğurladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Macaristan'a gitti.

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