Başkan Erdoğan’dan Bişkek’teki TDT Zirvesi’nde yoğun diplomasi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

ALİYEV İLE BİR ARAYA GELDİ Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (sağda), ⁠Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda) ile bir araya geldi. (AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (sağ 2), ⁠Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sol 2) ile bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda) da yer aldı. (AA)

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.