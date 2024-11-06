Hava sıcaklıklarında Polar Vortex etkisi! Kara kış kapıda! Bugün hava nasıl olacak? | Polar Vortex nedir?

Kasım ayının ilk haftasına sert bir giriş yapan hava sıcaklıklarının 9 derece birden düşeceği haberinin ardından milyonlarca kişi "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırırken uzman isim bu kışın da çok sert geçeceğini söyledi.
Kasım ayının ilk haftasına sert bir giriş yapan hava sıcaklıklarının 9 derece birden düşeceği haberinin ardından milyonlarca kişi "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırırken uzman isim bu kışın da çok sert geçeceğini söyledi.
"POLAR VORTEX KIŞIN SOĞUK VE KARLI GEÇMESİNE YOL AÇACAK"
Milliyet'te yer alan habere göre, Kış mevsiminde nasıl bir hava beklendiğine de değinen Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, "Kutup girdabı (Polar vortex) olarak bilinen sistemin zayıflaması, kışın soğuk ve karlı geçmesine yol açacaktır. Kutupsal jet akımının hızının azalması, yani bu akımın bozulması, kutup bölgelerindeki soğuk havanın güneye, yani bölgemize inmesine neden olacak. Özetle bu yıl kış mevsiminin Doğu Avrupa ve ülkemizde, eski yıllardaki gibi olmasa da soğuk, yağışlı ve karlı geçme olasılığı yüksek görünüyor" dedi.
POLAR VORTEX NEDİR?
Kutup çevresinde hava çok soğuk olduğu için hava yer seviyesine doğru çöker. (Soğuk hava alçalır, çöker, sıcak hava yükselir.) Bu yüzden yer seviyesinde yüksek basınç oluşurken, üst seviyelerde bir alçak basınç oluşur. Bu alçak basınca Polar Vortex diyoruz. Alçak basınçlar havayı saatin tersi yönünde çevirerek havayı kendi etrafına sarar.
Polar Vortex'te aynı şekilde havayı kendi etrafına sararak üst seviyelerde batıdan doğuya doğru esen kuvvetli rüzgarlar oluşturur. Bu rüzgarlara da batılı diyoruz. Bu rüzgarlar soğukların güney enlemlere kaçmasını engeller. Böylece kutup çevresi hep çok soğuk kalır.
Peki bugün hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE, 17°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ, 14°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 13°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ, 21°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 21°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 19°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY, 23°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA, 12°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI, 12°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 14°C
Az bulutlu ve açık
KONYA, 13°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'nun yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA, 13°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS, 7°C
Parçalı bulutlu
MALATYA, 12°C
Az bulutlu ve açık
VAN, 10°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 17°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 18°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 16°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA, 20°C
Az bulutlu ve açık