Hava sıcaklıklarında Polar Vortex etkisi! Kara kış kapıda! Bugün hava nasıl olacak? | Polar Vortex nedir?

Kasım ayının ilk haftasına sert bir giriş yapan hava sıcaklıklarının 9 derece birden düşeceği haberinin ardından milyonlarca kişi "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırırken uzman isim bu kışın da çok sert geçeceğini söyledi.

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"POLAR VORTEX KIŞIN SOĞUK VE KARLI GEÇMESİNE YOL AÇACAK"



Milliyet'te yer alan habere göre, Kış mevsiminde nasıl bir hava beklendiğine de değinen Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, "Kutup girdabı (Polar vortex) olarak bilinen sistemin zayıflaması, kışın soğuk ve karlı geçmesine yol açacaktır. Kutupsal jet akımının hızının azalması, yani bu akımın bozulması, kutup bölgelerindeki soğuk havanın güneye, yani bölgemize inmesine neden olacak. Özetle bu yıl kış mevsiminin Doğu Avrupa ve ülkemizde, eski yıllardaki gibi olmasa da soğuk, yağışlı ve karlı geçme olasılığı yüksek görünüyor" dedi.