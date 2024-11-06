SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Hava sıcaklıklarında Polar Vortex etkisi! Kara kış kapıda! Bugün hava nasıl olacak? | Polar Vortex nedir?

Hava sıcaklıklarının 9 derece birden düşmesiyle birlikte kış aylarının nasıl geçeceği büyük merak konusu oldu. Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, Polar Vortex sistemine dikkat çekerek eğer çökerse kış ayının ülkemizde soğuk, yağışlı ve karlı geçme olasılığı yüksek olduğunu söyledi. Peki bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 09:32 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 09:34
Hava sıcaklıklarında Polar Vortex etkisi! Kara kış kapıda! Bugün hava nasıl olacak? | Polar Vortex nedir?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kasım ayının ilk haftasına sert bir giriş yapan hava sıcaklıklarının 9 derece birden düşeceği haberinin ardından milyonlarca kişi "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırırken uzman isim bu kışın da çok sert geçeceğini söyledi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

"POLAR VORTEX KIŞIN SOĞUK VE KARLI GEÇMESİNE YOL AÇACAK"

Milliyet'te yer alan habere göre, Kış mevsiminde nasıl bir hava beklendiğine de değinen Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, "Kutup girdabı (Polar vortex) olarak bilinen sistemin zayıflaması, kışın soğuk ve karlı geçmesine yol açacaktır. Kutupsal jet akımının hızının azalması, yani bu akımın bozulması, kutup bölgelerindeki soğuk havanın güneye, yani bölgemize inmesine neden olacak. Özetle bu yıl kış mevsiminin Doğu Avrupa ve ülkemizde, eski yıllardaki gibi olmasa da soğuk, yağışlı ve karlı geçme olasılığı yüksek görünüyor" dedi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

POLAR VORTEX NEDİR?

Kutup çevresinde hava çok soğuk olduğu için hava yer seviyesine doğru çöker. (Soğuk hava alçalır, çöker, sıcak hava yükselir.) Bu yüzden yer seviyesinde yüksek basınç oluşurken, üst seviyelerde bir alçak basınç oluşur. Bu alçak basınca Polar Vortex diyoruz. Alçak basınçlar havayı saatin tersi yönünde çevirerek havayı kendi etrafına sarar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Polar Vortex'te aynı şekilde havayı kendi etrafına sararak üst seviyelerde batıdan doğuya doğru esen kuvvetli rüzgarlar oluşturur. Bu rüzgarlara da batılı diyoruz. Bu rüzgarlar soğukların güney enlemlere kaçmasını engeller. Böylece kutup çevresi hep çok soğuk kalır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Peki bugün hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, 17°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 14°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 13°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ, 21°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 21°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA, 19°C

Az bulutlu ve açık

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY, 23°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN, 26°C

Az bulutlu ve açık

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA, 12°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI, 12°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 14°C

Az bulutlu ve açık

KONYA, 13°C

Az bulutlu ve açık

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'nun yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA, 13°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS, 7°C

Parçalı bulutlu

MALATYA, 12°C

Az bulutlu ve açık

VAN, 10°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 17°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 18°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 16°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 20°C

Az bulutlu ve açık

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABD’de başkanlık seçiminde Trump zafer konuşmasına hazırlanıyor
CANLI | ABD’de sandıklar açıldı: Trump haritayı kırmızıya boyuyor! Kritik eyaletlerde Cumhuriyetçiler önde
Piyasalarda ABD etkisi... Donald Trump ve Kamala Harris yarışı sonrası son durum: Altın, dolar euro...
Enes Güran cezaevinden Narin Güran cinayetine ilişkin konuştu! Baba Arif Güran’dan o görüntülere yorum: Oğluma moral verdim
Trump kutlamada Harris cephesinde ölüm sessizliği! Elon Musk ile zafer pozu
Sınav sistemi değişecek mi? MEB’den açıklama geldi! 2025 LGS sınavı ne zaman? 2025 YKS ne zaman?
Kamala Harris fena yakalandı! ABD seçimine damga vuran telefon konuşması
Netanyahu İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevden aldı! | Tel Aviv karıştı! İsrailliler sokağa inip Netanyahu’ya ateş püskürdü
Kayıt dışı kiraya son! Yeni dönem başladı! Sözleşmeler e-Devlet’ten yapılacak
O artık çocukların süper kahramanı! Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin’e gelen mesajlar duygulandırdı
EMEKLİYE %16.42 ZAM | TÜİK’in enflasyon açıklaması sonrası bomba anket! SSK ve Bağ-Kurluların Ocak zammına yeni hesaplama
İşte DEM Parti’nin gerçek yüzü! Özgür Özel’in TUSAŞ’a terör saldırısı sözünü duyan Devrim Demir’in ayarı kaçtı!
14 kez elebaşı ile 695 kez PKK’lılarla görüşen CHP/DEM’li Ahmet Özer’den pişkin savunma: Terörle ilgim olmadı
Katil İsrail’i destekleyen firmalara boykot darbesi! Türkiye’den sağlam tokat yediler
Fenerbahçe’den ses getirecek hamle! Talisca’yı gözüne kestirdi
SON DAKİKA