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Başkan Erdoğan, Kırgızistan’da terörle mücadele mesajı verdi

Başkan Erdoğan, Kırgızistan’da terörle mücadele mesajı verdi. “FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin birlikte süreceğine inanıyorum” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024
Başkan Erdoğan, Kırgızistan’da terörle mücadele mesajı verdi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov yaptığı basın toplantısında dünyaya önemli mesajlar yolladı:

FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine inanıyorum. İsrail küresel sistemi tehdit ediyor İsrail'e yönelik uluslararası baskı artırılmalı Türk dünyası Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında güçlü duruş sergilemeli.

Türk dünyası olarak Filistin meselesinin kalıcı ve adil şekilde çözümü için çabalarımızı sürdürmeliyiz. Kırgızistan ile 19 anlaşma imzaladık. Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarma konusunda görüş birliğine vardık.
FATMA GÖKSU/BİŞKEK

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