ABD’de başkanlık seçiminde Trump zafer konuşmasına hazırlanıyor

TRUMP TARAFINDA KUTLAMA HAZIRLIĞI Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, seçimleri kazanmaya bir adım daha yakın gözüken Trump'ın, Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yapmak üzere hazırlık yaptığı bildirildi.

ABD'de başkanlık yarışında sona doğru gelinirken, Demokrat aday Kamala Harris 'in bu gece bir konuşma yapmayacağı, Cumhuriyetçi Donald Trump 'ın ise zafer konuşması için hazırlık yaptığı bildirildi.

Trump'ın ekibinin, Cumhuriyetçi adayın konuşma yapacağı kongre merkezine geçtiği ve hazırlıkların devam ettiği kaydedildi.

Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkan olmak için yarıştığı seçimlerde ilk sandıkların sayılmaya başlamasıyla birlikte, New York'lular seçim sonuçlarını kurulan dev ekranlardan izliyor. (AA)

HARRIS KONUŞMA YAPMAYACAK

ABD'de başkanlık yarışında delege sayısında rakibi Trump'ın gerisinde kalan Harris'in kampanya menajeri Cedric Richmond'dan bir açıklama geldi.

Harris'in seçim sonuçlarını takip ettiği başkent Washington'da bulunan Howard Üniversitesi'nde kurulan platformda kürsüye çıkan Richmond, kısa bir açıklama yaptı ve Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağını belirtti.

Harris'e destek olmak üzere kampüse gelen kalabalığa, "Halen sayılacak oylar var, henüz sonucu açıklanmamış eyaletler var" diyen Richmond, Harris'in yarın seçim sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.