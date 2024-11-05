PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yetkisiz çakarlı araçlara el konulacak!

Ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024
Yetkisiz çakarlı araçlara el konulacak!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

CEZA 96 BİN LİRAYA ÇIKIYOR
Yetkisiz çakarlı araç kullanımında cezaların 6 bin 439 liradan 96 bin TL'ye, tekrarında ise 196 bin TL'ye yükseleceğini söyleyen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu araçlara el konulması ve trafikten men edilmesinin de teklifte olacağını belirtti.

Ruhsatsız silah kullanımında cezaların artırılacağını söyleyen Güler, "Teklifle cezasızlık algısının bitmesi amaçlanıyor" dedi. Güler, kuru sıkı silahları ateşli silahlara çevirenlere yönelik de cezaları artıracaklarını ifade etti. Yetkisiz çakarlı araç kullananları 2024 yılı başından bu yana 2 milyon 800 bin lira ceza yazıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de Ebru Gündeş krizi ortalığı karıştırdı! Balon için 17 milyon lira ödenek I Yavaş konser ihalesini yakın arkadaşına vermiş
Teröristler kapana kısıldı! Irak’ın kuzeyinde pençe atıldı kilit kapanıyor
CANLI | İsrail’den Suriye’ye saldırı! Hamas ile El Fetih’ten Kahire’de Gazze görüşmesi | Tel Aviv’de sızıntı krizi
CANLI | ABD’de tarihi seçime geri sayım: Trump ve Harris’ten son hamle! Ulusal Muhafız Birlikleri harekete geçti
Kandil’in arka bahçesi olan DEM’li belediyelere ’Esenyurt’ tarifesi! Mardin, Batman ve Halfeti’ye kayyum... İçişleri Bakanlığı duyurdu
ABD seçimi iç savaşa mı dönüşecek? Telegram gruplarında örgütlenme: Cehenneme hazır olun talimatı
Trabzonspor’u 3-2 yenen Fenerbahçe’nin futbolundaki yükseliş rakamlara yansıdı
Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı tutuklandı
TÜİK AÇIKLADI ZAM ORANI DEĞİŞTİ | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?
Kamala Harris’in siyasi kariyerini bitirecek iddia! Diddy partilerinde görüntüleri mi var? FBI kayıtlara ulaştı
Esenyurt’ta terör sevicilerden küstah provokasyon! Alçaklardan sözde kürdistan böğürtüleri
CHP’de Esenyurt krizi büyüyor! Burcu Köksal’dan zehir zemberek sözler: Vatanla sorunu olanla işim olmaz
UEFA’dan skandal karar! Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul’da oynanmayacak | Siyah-beyazlı kulüpten flaş açıklama
Başkan Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği başladı! Önce Kırgızistan sonra Macaristan!
AK Parti’den Batman, Mardin, Halfeti belediyelerine kayyum açıklaması! Anayasa 127 vurgusu
SON DAKİKA