Yetkisiz çakarlı araçlara el konulacak!

Ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

CEZA 96 BİN LİRAYA ÇIKIYOR

Yetkisiz çakarlı araç kullanımında cezaların 6 bin 439 liradan 96 bin TL'ye, tekrarında ise 196 bin TL'ye yükseleceğini söyleyen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu araçlara el konulması ve trafikten men edilmesinin de teklifte olacağını belirtti.

Ruhsatsız silah kullanımında cezaların artırılacağını söyleyen Güler, "Teklifle cezasızlık algısının bitmesi amaçlanıyor" dedi. Güler, kuru sıkı silahları ateşli silahlara çevirenlere yönelik de cezaları artıracaklarını ifade etti. Yetkisiz çakarlı araç kullananları 2024 yılı başından bu yana 2 milyon 800 bin lira ceza yazıldı.