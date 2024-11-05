Teröristler kapana kısıldı! Irak’ın kuzeyinde pençe atıldı kilit kapanıyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı "Önümüzdeki dönemde milletimize, hem güney sınırlarımızın güvenliğini, hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacak" sözleri üzerine "Kilit kapanıyor mu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Edinilen bilgilere göre bazı değerlendirmeler kilidin hâlihazırda kapalı olduğunu gösteriyor.

(Takvim.com.tr / Arşiv) Mehmetçik'in bölgede terörist geçişlerinin tamamen sona erdiğine emin olmak üzere son kertedeki çalışmaları gerçekleştirdiği ifade ediliyor. TERÖRİSTLER KAPANA KISILDI

Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı operasyon bölgelerinin tamamen terör ekseninden çıkarılmasına yönelik atılan adımlar da hızlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelesi ise son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan şiddet ve tempoda devam edecek. Ayrıca Türkiye'nin operasyonları neticesinde teröristlerin kapana kısılmasıyla Türk adaletine sığınmaktan başka çaresinin kalmadığını anlamaları ile teslim olan terörist sayısında artış yaşandı.

Yılbaşından bu yana 86 terörist teslim oldu. Suriye'de yılbaşından bu yana 1174 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1260 oldu.