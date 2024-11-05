Teröristler kapana kısıldı! Irak’ın kuzeyinde pençe atıldı kilit kapanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı "Önümüzdeki dönemde milletimize, hem güney sınırlarımızın güvenliğini, hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacak" sözleri üzerine "Kilit kapanıyor mu?" sorusu gündemdeki yerini aldı.
Edinilen bilgilere göre bazı değerlendirmeler kilidin hâlihazırda kapalı olduğunu gösteriyor.
(Takvim.com.tr / Arşiv)
Mehmetçik'in bölgede terörist geçişlerinin tamamen sona erdiğine emin olmak üzere son kertedeki çalışmaları gerçekleştirdiği ifade ediliyor.
TERÖRİSTLER KAPANA KISILDI
Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı operasyon bölgelerinin tamamen terör ekseninden çıkarılmasına yönelik atılan adımlar da hızlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelesi ise son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan şiddet ve tempoda devam edecek.
Ayrıca Türkiye'nin operasyonları neticesinde teröristlerin kapana kısılmasıyla Türk adaletine sığınmaktan başka çaresinin kalmadığını anlamaları ile teslim olan terörist sayısında artış yaşandı.
Yılbaşından bu yana 86 terörist teslim oldu. Suriye'de yılbaşından bu yana 1174 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1260 oldu.
(Takvim.com.tr / Arşiv)
PENÇE-1 (27 MAYIS 2019)
Pençe-1 operasyonu; sözde Hakurk bölgesinde icra ediliyor. Pençe-1 operasyonu ile sağlanmış olan hudut güvenliği Pençe- 2 operasyonu ile genişletildi.
PENÇE-2 (12 TEMMUZ 2019)
Pençe-1 ve 2 operasyonları ile toplam 155 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Buna ilave olarak operasyon bölgesinde; toplam 433 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi, 782 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi, toplam 442 adet silah ve 308 bin 72 adet mühimmat ele geçirildi.
PENÇE-3 (23 AĞUSTOS 2019)
Pençe-3 operasyonu; sözde Sinat-Haftanin bölgesinde icra ediliyor. Pençe-3 operasyonu ile sağlanan hudut güvenliği, Pençe-Kaplan operasyonuyla genişletildi.