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Mehmetçikten Irak ve Suriye'de PKK'ya operasyon: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde!" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 13:54 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 13:59
Mehmetçikten Irak ve Suriye’de PKK’ya operasyon: 15 terörist etkisiz hale getirildi

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Mehmetçik terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nink uzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"NEFESİMİZ ENSELERİNDE"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nefesimiz enselerinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek!"

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