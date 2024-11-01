Mehmetçikten Irak ve Suriye’de PKK’ya operasyon: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nink uzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Mehmetçik terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nink uzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"NEFESİMİZ ENSELERİNDE"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Nefesimiz enselerinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek!"
Nefesimiz enselerinde! 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 1, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/zyzmekSqSD