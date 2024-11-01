Mehmetçikten Irak ve Suriye’de PKK’ya operasyon: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nink uzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"NEFESİMİZ ENSELERİNDE" Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nefesimiz enselerinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek!"