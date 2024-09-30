Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin kirli geçmişi ortaya çıktı! Detaylar pes dedirtti

Yunus Emre Geçti sosyal medya paylaşımları ( Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

28 Haziran'da Ali Y'yi bıçakladıktan sonra "Seni doğrarım" diye bağıran Geçti'nin Ali Y'nin kız arkadaşına hakaret ettiği için tartışmaları üzerine Ali Y'ye Instagram'dan etrafa tabanca ile ateş ettiği bir video göndererek 'ansızın' yazdığı ortaya çıktı. Şikâyet üzerine alınan ifadesinde iddiaları reddeden Geçti, saldırıya uğrayanın kendisini olduğunu öne sürdü. "Basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis istendi. Yargılama sürüyor.

ATEŞ AÇTI, CAMI KIRDI

Bu olaydan 10 ay önce 10 Ağustos 2023'te Geçti, Ümraniye'de trafikte aracıyla bekleyen Hasan A'ya silahla ateş edip yanına geldi. Silahın kabzası ile cama vurup kırdı. Cam kırıkları araçtaki adamın kolunu kesti. Mağdur önce şikâyetçi olup sonra vazgeçti. Şikâyetten vazgeçildiği için "mala zarar verme" ve "yaralama" suçlarından takipsizlik verilirken, "silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar hapsi istendi. Mahkeme, geçen mayıs ayındaki ilk duruşmaya gelmeyen Geçti'nin zorla getirilmesi için emniyete yazı yazdı.