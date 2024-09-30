Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin kirli geçmişi ortaya çıktı! Detaylar pes dedirtti

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin kirli geçmişine ve suç kaydının detaylarına ulaşıldı.
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin kirli geçmişine ve suç kaydının detaylarına ulaşıldı.
DOSYA SAYISI 24
Poliste 26 suç kaydı olduğu belirlenen Geçti'nin adliyeye yansıyan dosya sayısı ise 24.
Bunlardan bazılarında mağdur, 14'ünde şüpheli, 6'sında ise 18 yaşından küçük olduğu dönemlerde suç işlemesi nedeniyle 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer alıyor.
"SENİ DOĞRARIM"
Sabah'ın haberine göre; Yunus Emre Geçti'nin yakın zamanda işlediği suçlardan biri ortaokuldan beri arkadaşı olan ve kendisi gibi Ümraniye'de oturan Ali Y'yi bıçaklayarak bacak ve kalçasından yaralaması.
28 Haziran'da Ali Y'yi bıçakladıktan sonra "Seni doğrarım" diye bağıran Geçti'nin Ali Y'nin kız arkadaşına hakaret ettiği için tartışmaları üzerine Ali Y'ye Instagram'dan etrafa tabanca ile ateş ettiği bir video göndererek 'ansızın' yazdığı ortaya çıktı. Şikâyet üzerine alınan ifadesinde iddiaları reddeden Geçti, saldırıya uğrayanın kendisini olduğunu öne sürdü. "Basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis istendi. Yargılama sürüyor.
ATEŞ AÇTI, CAMI KIRDI
Bu olaydan 10 ay önce 10 Ağustos 2023'te Geçti, Ümraniye'de trafikte aracıyla bekleyen Hasan A'ya silahla ateş edip yanına geldi. Silahın kabzası ile cama vurup kırdı. Cam kırıkları araçtaki adamın kolunu kesti. Mağdur önce şikâyetçi olup sonra vazgeçti. Şikâyetten vazgeçildiği için "mala zarar verme" ve "yaralama" suçlarından takipsizlik verilirken, "silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar hapsi istendi. Mahkeme, geçen mayıs ayındaki ilk duruşmaya gelmeyen Geçti'nin zorla getirilmesi için emniyete yazı yazdı.
ARKADAŞINI GASP ETTİ
Yunus Emre Geçti, 19 Eylül 2022'de ise 3 arkadaşıyla birlikte gece vakti Sancaktepe'de bir ormanlık alana götürdükleri Taha S'yi silahla tehdit edip darp edip bin lirasını ve telefonunu aldı. Bunları geri alabilmesi için 7 bin lira istedi. Haklarında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla yağma" suçlarından 29 yıla kadar hapsi istenen Geçti ve arkadaşları suçlamaları reddedip aralarında sadece tartışma yaşandığını, para almadıklarını söyledi.
Geçti ise, "Zararı ailem karşıladı ama zaten suçum yok" dedi. Ağır Ceza Mahkemesi geçen mayıs ayında Geçti'ye olay tarihinde 18 yaşından küçük olması, mağdurun zararını gidermesi nedeniyle yaptığı indirimin ardından bir de "Olaydan sonraki ve yargılama sürecindeki olumlu davranışları, duruşmadaki saygılı hali ve cezanın geleceği üzerindeki olası olumsuz etkilerinin dikkate alındığı gerekçesiyle bir indirim daha yaptı. Geçti'nin cezası 3 yıl 20 güne düşerken diğer sanıklar da değişen oranlarda hapis cezası aldı. Dosya incelenmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.