Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını öldüren katil kuzen tutuklandı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tabancayla Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını öldüren şüpheli Erdem Şen tutuklandı.
Şen ve koruması Mikail Çelikkol'u öldürdüğü, 2 kişiyi de silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Erdem Şen, güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi.
Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı (İHA)
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Başkan Şen'in kuzeni olan şüpheli Erdem Şen'in emniyetteki ifadesinde, seçim öncesinde birlikte çalıştığı Şen'in, kendisini işe alma sözü verdiğini ancak sözünü tutmadığını, tartışmanın bu nedenle başladığını söylediği öğrenildi.
Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı (İHA)
Olay günü unuttuğu cep telefonunu almak için eve gittiği sırada Başkan Şen'i gördüğünü anlatan Erdem Şenin ifadesinde, evden dönüşte konuşmak için Şen'in yanına gittiğini, tartışma sırasında olayın gerçekleştiğini öne sürdüğü belirtildi.