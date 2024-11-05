Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını öldüren katil kuzen tutuklandı

Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı (İHA)

NE OLMUŞTU?

Şüpheli Erdem Şen, dün ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen (50), Mikail Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya'yı (45) silahla yaralamış, bir kişi de düşerek yaralanmıştı. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve koruması Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheli Erdem Şen, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.