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Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını öldüren katil kuzen tutuklandı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tabancayla Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını öldüren katil kuzen Erdem Şen tutuklandı. Başkan Şen'in kuzeni olan şüpheli Erdem Şen'in emniyetteki ifadesinde, seçim öncesinde birlikte çalıştığı Şen'in, kendisini işe alma sözü verdiğini ancak sözünü tutmadığını, tartışmanın bu nedenle başladığını söylediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 12:24 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 13:16
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını öldüren katil kuzen tutuklandı

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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tabancayla Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını öldüren şüpheli Erdem Şen tutuklandı.

Şen ve koruması Mikail Çelikkol'u öldürdüğü, 2 kişiyi de silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hilmi Şen'i öldüren katil kuzen tutuklandı!

Erdem Şen, güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi.

Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı (İHA)Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı (İHA)

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Başkan Şen'in kuzeni olan şüpheli Erdem Şen'in emniyetteki ifadesinde, seçim öncesinde birlikte çalıştığı Şen'in, kendisini işe alma sözü verdiğini ancak sözünü tutmadığını, tartışmanın bu nedenle başladığını söylediği öğrenildi.

Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı (İHA)Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı (İHA)

Olay günü unuttuğu cep telefonunu almak için eve gittiği sırada Başkan Şen'i gördüğünü anlatan Erdem Şenin ifadesinde, evden dönüşte konuşmak için Şen'in yanına gittiğini, tartışma sırasında olayın gerçekleştiğini öne sürdüğü belirtildi.

Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı (İHA)Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı (İHA)

NE OLMUŞTU?
Şüpheli Erdem Şen, dün ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen (50), Mikail Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya'yı (45) silahla yaralamış, bir kişi de düşerek yaralanmıştı. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve koruması Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Belediye başkanına hain pusu: 2 ölü!

Şüpheli Erdem Şen, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförüne silahlı saldırı!Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförüne silahlı saldırı!
Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförüne silahlı saldırı!

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