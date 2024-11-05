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Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförüne silahlı saldırı!

Kuzeni tarafından kurşun yağmuruna tutulan Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile şoförü Mikail Çelikkol hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişi hastaneye sevk edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024
Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförüne silahlı saldırı!

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Kırıkkale Balışeyeh Beldesi'nde dün sabah adeta katliam gibi bir olay yaşandı. Yeniden Refah Partisi'nden Temmuz'da istifa eden Belediye Başkanı Hilmi Şen, arkadaşlarıyla birlikte TOKİ bölgesinde denetime çıktı.

Başkan Şen ve beraberindekiler, seyir halindeyken önlerine çıkan E.Ş adlı amcaoğlu, silahlarını çıkardı. Araca kurşun yağdırdı. Saldırgan, korumalar silahına davranamadan tam 30 kurşun sıktı. Ağır yaralanan Başkan Şen, şoförü Mikail Çelikkol ve koruması ile olay yerindeki bir kişi hastaneye kaldırıldı. Şen ve şoför Çelikkol tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan katil zanlısı E.Ş'nin verdiği ifadesinde, Başkan Şen'in kendisini işe alacağını söylediği fakat sözünü yerine getirmediği için bu saldırıyı yaptığını anlattığı ortaya çıktı.

Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Saldırgan akrabası çıktı! İfadesinde şok detaylarKırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Saldırgan akrabası çıktı! İfadesinde şok detaylar
Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Saldırgan akrabası çıktı! İfadesinde şok detaylar

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