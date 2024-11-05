Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförüne silahlı saldırı!

Kırıkkale Balışeyeh Beldesi'nde dün sabah adeta katliam gibi bir olay yaşandı. Yeniden Refah Partisi'nden Temmuz'da istifa eden Belediye Başkanı Hilmi Şen, arkadaşlarıyla birlikte TOKİ bölgesinde denetime çıktı.

Başkan Şen ve beraberindekiler, seyir halindeyken önlerine çıkan E.Ş adlı amcaoğlu, silahlarını çıkardı. Araca kurşun yağdırdı. Saldırgan, korumalar silahına davranamadan tam 30 kurşun sıktı. Ağır yaralanan Başkan Şen, şoförü Mikail Çelikkol ve koruması ile olay yerindeki bir kişi hastaneye kaldırıldı. Şen ve şoför Çelikkol tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan katil zanlısı E.Ş'nin verdiği ifadesinde, Başkan Şen'in kendisini işe alacağını söylediği fakat sözünü yerine getirmediği için bu saldırıyı yaptığını anlattığı ortaya çıktı.