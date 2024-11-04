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Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı! Durumu ağır

Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve beraberindeki 3 kişi silahlı saldırıya uğradı. Hilmi Şen ile 1 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 11:32 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 11:32
Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’e silahlı saldırı! Durumu ağır

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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki TOKİ konutları bölgesindeki silahlı saldırıda Şen ile 3 kişi yaralandı.

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı (İHA)Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı (İHA)

DURUMU AĞIR
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi.

Hilmi Şen ile 1 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Belediye başkanına silahlı saldırı (İHA)Belediye başkanına silahlı saldırı (İHA)

PARTİSİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ
31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

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