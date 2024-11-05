SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kırıkkale'de sahte rapor operasyonu! Aralarında doktor ve memurların olduğu 12 kişi gözaltında!

Kırıkkale'de Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görevli 2 doktorun ve memurların da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 16:04 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 16:55
Kırıkkale’de sahte rapor operasyonu! Aralarında doktor ve memurların olduğu 12 kişi gözaltında!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kırıkkale'de usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla 2'si doktor 12 zanlı gözaltına alındı.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi (İHA)Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi (İHA)

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bir kamu hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi (İHA)Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi (İHA)

ARALARINDA DOKTOR DA VAR
Söz konusu raporların usulsüz düzenlendiğini tespit eden ekipler, doktorlar Y.B ve O.S. ile aralarında memur ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu 10 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA