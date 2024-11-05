İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bir kamu hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi (İHA)

ARALARINDA DOKTOR DA VAR

Söz konusu raporların usulsüz düzenlendiğini tespit eden ekipler, doktorlar Y.B ve O.S. ile aralarında memur ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu 10 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.