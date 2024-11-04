İstanbul’daki çöp dağlarının arkasından CHP-DİSK’in sözleşme tezgahı çıktı!

Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş AŞ işçilerinin bir süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine başlattığı eylem devam ediyor. Bu nedenle toplanmayan çöpler sokaklarda, bina önlerinde ve çöp konteynerlerinin etrafında birikti. (AA)

KARTAL'DA ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

Grevin uygulanmaya başlanmasından (30 Ekim Çarşamba) bu yana geçen sürede Kartal'da adeta çöp dağları oluştu. İlçenin pek çok noktasında yaşanan çöp sorunu, kötü koku ve kirlilik vatandaşların tepkisine neden olurken çöplerle dolup taşan cadde, yol ve kaldırımlara günler geçmesine rağmen müdahale edilmemesi dikkat çekti.