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Esenyurt'ta terör sevicilerden küstah provokasyon! Alçaklardan sözde kürdistan böğürtüleri

PKK ile organik bağ kurup Kandil'in arka bahçesi haline gelen belediyelere kayyum ayarı çekildi. Kayyum kararı sonrası kirli provokasyonlar baş gösterdi. Esenyurt'ta ellerinde DEM Parti bayrağı olan bir grup terör sevici, sözde kürdistan böğürtüleri atarak alçak bir provokasyon gerçekleştirdi. Terör sevici gruplara polis ekipleri müdahale ederek gözaltına aldı.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 20:47 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 12:09
Esenyurt’ta terör sevicilerden küstah provokasyon! Alçaklardan sözde kürdistan böğürtüleri

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Terörle arasına mesafe koyamayan ve Kandil'in adeta arka bahçesi haline gelen DEM Partili belediyelere kayyum atandı.

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3 BELEDİYEYE KAYYUM AYARI

CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK elebaşı Remzi Kartal ve 695 PKK'lı ile yaptığı sayısız görüşmenin ardından tutuklanıp yerine kayyum atanması sonrası Batman, Mardin ve Halfeti'den de kayyum haberi geldi.

Esenyurt'ta terör propagandası!



ESENYURT'TA PLANLI ALÇAK PROVOKASYON

Kararların ardından akşam saatlerinde kayyum atanan yerler arasında olan Esenyurt'ta alçak bir provokasyon gerçekleştirildi.



SÖZDE KÜRDİSTAN BÖĞÜRTÜLERİ

Esenyurt'ta toplanan terör sevici bir grup kayyum kararlarını protesto ederek, "Hırsız kayyum kürdistan'dan defol" sloganları attı.

Terör sevicilerin elindeki DEM Parti bayrakları dikkat çekti.



POLİSTEN MÜDAHALE

Terör sevici gruba polis ekipleri müdahalede bulunarak gözaltına aldı.

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