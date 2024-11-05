Esenyurt’ta terör sevicilerden küstah provokasyon! Alçaklardan sözde kürdistan böğürtüleri

Terörle arasına mesafe koyamayan ve Kandil'in adeta arka bahçesi haline gelen DEM Partili belediyelere kayyum atandı.





3 BELEDİYEYE KAYYUM AYARI

CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK elebaşı Remzi Kartal ve 695 PKK'lı ile yaptığı sayısız görüşmenin ardından tutuklanıp yerine kayyum atanması sonrası Batman, Mardin ve Halfeti'den de kayyum haberi geldi.





ESENYURT'TA PLANLI ALÇAK PROVOKASYON



Kararların ardından akşam saatlerinde kayyum atanan yerler arasında olan Esenyurt'ta alçak bir provokasyon gerçekleştirildi.