Feriköy mezarlığında katledilen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin cenazesinde gelinlik tartışması!

İstanbul'da vahşi bir cinayete kurban giden 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, Şanlıurfa'da toprağa verildi. Tabutuna gelinlik ve papatya bırakılan talihsiz Şirin'in cenazesinde gözyaşları dinmedi.

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Öte yandan küçük çocuğun tabutu ile mezarına gelinlik bırakılması tartışmalara neden oldu. Diyarbakır'da, 8 yaşında katledilen Narin'in mezarına küçük yaşta olması nedeniyle ziyaretçiler tarafından gelinlik konulması da tartışmaya neden olmuştu. Eleştiriler sürerken Narin'in mezarını ziyaret eden bir vatandaş, gelinlikleri kaldırıp okul önlüğü ve okul çantası koymuştu.