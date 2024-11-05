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Feriköy mezarlığında katledilen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cenazesinde gelinlik tartışması!

İstanbul’da korkunç bir cinayete kurban giden 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, Şanlıurfa’da son yolculuğuna uğurlandı. Küçük çocuğun tabut ve mezarına önlük yerine gelinlik bırakılması yine tepkilere neden oldu. Benzer tartışma Narin’in cenazesinde de yaşanmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024
Feriköy mezarlığında katledilen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin cenazesinde gelinlik tartışması!

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İstanbul'da vahşi bir cinayete kurban giden 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, Şanlıurfa'da toprağa verildi. Tabutuna gelinlik ve papatya bırakılan talihsiz Şirin'in cenazesinde gözyaşları dinmedi.

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Öte yandan küçük çocuğun tabutu ile mezarına gelinlik bırakılması tartışmalara neden oldu. Diyarbakır'da, 8 yaşında katledilen Narin'in mezarına küçük yaşta olması nedeniyle ziyaretçiler tarafından gelinlik konulması da tartışmaya neden olmuştu. Eleştiriler sürerken Narin'in mezarını ziyaret eden bir vatandaş, gelinlikleri kaldırıp okul önlüğü ve okul çantası koymuştu.

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