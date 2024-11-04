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Feriköy mezarlığında öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin son görüntüsü ortaya çıktı | Gelinlik ve papatyalarla son veda

İstanbul Feriköy Mezarlığında bir kağıt toplayıcısı tarafından canice katledilen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüleri yayınlayan Müge Anlı, "Bu artık son olsun. Bu konteynerin başında 3 dakika duruyorlar. Çocuk çöp konteynerinin içine giriyor. Aslında çocuk adama o kadar alışkın ki yabancılık çekmiyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Şirin Hanilçi için memleketi Şanlıurfa'da bir cenaze töreni düzenlendi. Törende tabutun üzerine küçük kızın fotoğrafı ile küçük bir gelinlik konuldu.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 15:17 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 15:19
Feriköy mezarlığında öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin son görüntüsü ortaya çıktı | Gelinlik ve papatyalarla son veda

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığında öldürülürmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli Mustafa Ören tutuklanmıştı.

Feriköy mezarlığında öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin son görüntüsü ortaya çıktı | Gelinlik ve papatyalarla son veda

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Mustafa Ören, ifadesinde küçük çocuğu "canı sıkıldığı için" öldürdüğünü itiraf etmişti.

Feriköy mezarlığında öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin son görüntüsü ortaya çıktı | Gelinlik ve papatyalarla son veda

"BU ARTIK SON OLSUN"

Bu itiraf, kamuoyunun tepkisini çekerken yeni görüntüler ortaya çıktı.

Söz konusu görüntülerde katil zanlısı Mustafa Ören'in Şirin'i yanına alıp Feriköy Mezarlığı'na götürdüğü ve sonra tek başına aynı yoldan geri döndüğü anlaşıldı.

Görüntüleri Atv canlı yayınında paylaşan Müge Anlı, Şirin'in katilini tanıdığını ve birlikte konteyner etrafında vakit geçirdiklerini söyledi. Anlı "Bu artık son olsun. Bu konteynerin başında 3 dakika duruyorlar. Çocuk çöp konteynerinin içine giriyor. Aslında çocuk adama o kadar alışkın ki yabancılık çekmiyor." Dedi.

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