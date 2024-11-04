Feriköy mezarlığında öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin son görüntüsü ortaya çıktı | Gelinlik ve papatyalarla son veda

"BU ARTIK SON OLSUN"

Bu itiraf, kamuoyunun tepkisini çekerken yeni görüntüler ortaya çıktı.

Söz konusu görüntülerde katil zanlısı Mustafa Ören'in Şirin'i yanına alıp Feriköy Mezarlığı'na götürdüğü ve sonra tek başına aynı yoldan geri döndüğü anlaşıldı.

Görüntüleri Atv canlı yayınında paylaşan Müge Anlı, Şirin'in katilini tanıdığını ve birlikte konteyner etrafında vakit geçirdiklerini söyledi. Anlı "Bu artık son olsun. Bu konteynerin başında 3 dakika duruyorlar. Çocuk çöp konteynerinin içine giriyor. Aslında çocuk adama o kadar alışkın ki yabancılık çekmiyor." Dedi.