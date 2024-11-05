İstanbul Beyoğlu'nda 23 Eylül 2024'de evine gitmek üzere sokakta yürüyen İremşan A .'nın (25) önünü kesip genç kızı yere düşürüp üzerine çıkmak suretiyle taciz eden ve etrafı kolaçan eden şüpheliler Ömer Konu (27) ve Semir Tarhan'a (31) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Beyoğlu'nda genç kadını taciz eden 2 şüpheli! (Fotoğraf: AA)

BİRİ TACİZ EDERKEN DİĞERİ ETRAFI KOLAÇAN ETTİ

Hazırlanan iddianamede, her ne kadar İremşan A.'nın kurtulmak için ilerlemiş ise de şüphelilerin kendisini köşeye sıkıştırdığı, bu sırada Semir Tarhan'ın elini müştekinin beline atarak vücudu ile müştekiye temas ettiği, saçını okşadığı ve bırakmadığı, hatta yere düşürerek üzerine çıktığı belirtildi. Bu sırada diğer şüpheli Ömer Konu'nun etrafı kolaçan ettiğinin aktarıldığı iddianamede, çevredeki insanların olaya görmesi üzerine şüphelilere müdahale ederek uzaklaştırdıkları kaydedildi.