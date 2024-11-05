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Beyoğlu'nda genç kızı sokak ortasında taciz etmişlerdi | Sapıklar için iddianame hazırlandı! Savunmalar pes dedirtti

İstanbul Beyoğlu'nda evine giden genç kızın sokakta yürüdüğü sırada önünü keserek yere düşüren ve üzerine çıkarak taciz eden şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 2 şüphelinin 30'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İkilinin savunması pes dedirtti.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 13:27 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 13:37
Beyoğlu’nda genç kızı sokak ortasında taciz etmişlerdi | Sapıklar için iddianame hazırlandı! Savunmalar pes dedirtti

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İstanbul Beyoğlu'nda 23 Eylül 2024'de evine gitmek üzere sokakta yürüyen İremşan A.'nın (25) önünü kesip genç kızı yere düşürüp üzerine çıkmak suretiyle taciz eden ve etrafı kolaçan eden şüpheliler Ömer Konu (27) ve Semir Tarhan'a (31) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Beyoğlu'nda Taciz Dehşeti!

Beyoğlu'nda genç kıza taciz anları (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Beyoğlu'nda genç kıza taciz anları (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki İremşan A.'nın olay günü bir gece kulübünde alkol alıp gece 04.00 sıralarında evine gitmek üzere çıktığı, sokakta yürürken daha önceden tanımadığı şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan'ın yolunu keserek omuzuna dokundukları anlatıldı.

Beyoğlu'nda genç kadını taciz eden 2 şüpheli! (Fotoğraf: AA)Beyoğlu'nda genç kadını taciz eden 2 şüpheli! (Fotoğraf: AA)

BİRİ TACİZ EDERKEN DİĞERİ ETRAFI KOLAÇAN ETTİ
Hazırlanan iddianamede, her ne kadar İremşan A.'nın kurtulmak için ilerlemiş ise de şüphelilerin kendisini köşeye sıkıştırdığı, bu sırada Semir Tarhan'ın elini müştekinin beline atarak vücudu ile müştekiye temas ettiği, saçını okşadığı ve bırakmadığı, hatta yere düşürerek üzerine çıktığı belirtildi. Bu sırada diğer şüpheli Ömer Konu'nun etrafı kolaçan ettiğinin aktarıldığı iddianamede, çevredeki insanların olaya görmesi üzerine şüphelilere müdahale ederek uzaklaştırdıkları kaydedildi.

Beyoğlu'nda genç kadını taciz eden şüpheli! (Fotoğraf: AA)Beyoğlu'nda genç kadını taciz eden şüpheli! (Fotoğraf: AA)

BEYOĞLU TACİZ: 2 sapık için 30'ar yıla kadar hapis talebi!

REZİL SAVUNMA
İddianamede, şüpheli Ömer Konu'nun ifadesinde müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabileceğini söylediği, diğer şüpheli Semir Tarhan'ın ise yaptığı şeylerden pişman olduğunu söylediği belirtildi. Ayrıca, şüphelilerin İremşan A.'nın alkol etkisinde ve kendisini bilemeyecek bir durumda evine gittiği sırada yolunu kestikleri ve hem hürriyetini kısıtladığı hem de öpmek, dokunmak ve sarılmak suretiyle cinsel saldırıda bulundukları aktarıldı.

Beyoğlu'nda genç kadını taciz eden şüpheli! (Fotoğraf: AA)Beyoğlu'nda genç kadını taciz eden şüpheli! (Fotoğraf: AA)

30'AR YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Müşteki İremşan A. ile şüpheliler arasında önceye dair herhangi bir husumet bulunmadığının belirtildiği iddianamede, bu nedenle İremşan A.'nın şüphelilere iftira atmasını gerektirecek herhangi bir durumunun bulunmadığı da kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan'ın beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'basit cinsel saldırı' suçlarından toplamda 10'ar yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Beyoğlunda sokak ortasında taciz! Sapığın ifadesi ortaya çıktı: Kızın cebine para koydumBeyoğlunda sokak ortasında taciz! Sapığın ifadesi ortaya çıktı: Kızın cebine para koydum
Beyoğlu'nda sokak ortasında taciz! Sapığın ifadesi ortaya çıktı: Kızın cebine para koydum

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