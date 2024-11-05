Başkan Erdoğan haklı çıktı! PKK yılanı Avrupa ve Batı’yı sokmaya başladı... Tehlike istihbarat raporlarına girdi

PKK'nın Avrupa'da zehirlediği kişiler Irak/Suriye sahasında silah altına alınıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)



PKK/KCK'nın Avrupa alanından örgüte kattıkları elemanlar aldıkları örgüt tarihi ve ideolojisi eğitimleri sonrasında Avrupa veya Irak/Suriye alanında faaliyet gösterdiği biliniyor.



Kimi gençler Avrupa'da eleman kazanma faaliyeti yürütürken kimileri de Irak/Suriye alanından Türkiye'ye karşı faaliyet göstermek üzere örgüt saflarında yer alıyor.

Tüm bunlara bakıldığında, Avrupa ülkelerindeki yasal boşlukları kullanarak buralarda faaliyet alanlarını artıran PKK/KCK'nın, faaliyet yürüttüğü ülkeye verdiği zarar artık Avrupa ülkeleri tarafından da anlaşılmakta ve geç kalınmış olsa da bu durumun önüne geçecek çareler arandığı görülmektedir.



PKK çocukları kaçırıp silah altına alıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)

SURİYE PKK'SININ ÇOCUK ASKERLERİ

PKK'nın Suriye'deki kolu olan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) küçük çocukları kaçırarak zorla silah altına aldığı bilinen bir gerçek.



Bu durum Human Rights Watch (HRW-insan Hakları İzleme Örgütü) adlı uluslararası kuruluş tarafından 02.10.2024 tarihinde yayınlanan "Northeast Syria: Military Recruitment of Children Persists (Kuzeydoğu Suriye: Çocukların Askere Alınması Devam Ediyor) " başlıklı raporla bir kez daha ortaya kondu.

HRW tarafından kaleme alınan raporda, PKK/KCK-YPG/SDG terör örgütüne bağlı faaliyet yürüten "Suriye Devrimci Gençlik Hareketi"nin 12 yaşından küçük çocukları silah altına aldığı belirtilmiştir. Raporda ayrıca, SDG'ye bağlı bu gençlik hareketinin birincil rolünün, çocukları okullarından ve evlerinden uzaklaştırmak ve ailelerinin onları bulmasını engellemek olduğu yer almaktadır.

Birleşmiş Milletler, 2019 yılında çocukların askere alınmasını önlemek için bir 'Eylem Planı' ortaya kondu. Bu eylem planına rağmen SDG'ye bağlı gençlik grubunun kız çocukları başta olmak üzere çocukları silah altına alındığı insan hakları örgütleri tarafından birçok defa belgelendi. ABD'nin örtülü desteği ile Suriye'de güçlenen SDG'nin 15 yaşından küçük çocukları çatışmalarda kullanarak veya askere alarak uluslararası hukuku ihlal ettiği görülmektedir.

SDG'nin, örgüt üyesi sayısını artırmak için çocuk asker kullanması ve çocukları savaşta öne sürmesi insan haklarına ve uluslararası hukuku aykırıdır. Uluslararası kuruluşların çocukların silah altına alınması için verdiği mücadelede SDG, çocukların silah altına alınmasına son vereceği taahhüdünde de bulunmuş ancak bu sözü yerine getirmemiştir.

HRW Orta Doğu Direktörü Yardımcısı Adam Coogle, SDG'ye bağlı Devrimci Gençlik Hareketi gibi grupların her yıl daha da fazla çocuğu silah altına aldığını söyleyip "SDG'nin çocukların istismardan korunması için acilen ve kararlı bir şekilde harekete geçmesi gerekmektedir" değerlendirmesini yaptı.