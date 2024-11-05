Başkan Erdoğan haklı çıktı! PKK yılanı Avrupa ve Batı’yı sokmaya başladı... Tehlike istihbarat raporlarına girdi

PKK'nın Avrupa'da zehirlediği kişiler Irak/Suriye sahasında silah altına alınıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)
PKK/KCK'nın Avrupa alanından örgüte kattıkları elemanlar aldıkları örgüt tarihi ve ideolojisi eğitimleri sonrasında Avrupa veya Irak/Suriye alanında faaliyet gösterdiği biliniyor.
Kimi gençler Avrupa'da eleman kazanma faaliyeti yürütürken kimileri de Irak/Suriye alanından Türkiye'ye karşı faaliyet göstermek üzere örgüt saflarında yer alıyor.
Tüm bunlara bakıldığında, Avrupa ülkelerindeki yasal boşlukları kullanarak buralarda faaliyet alanlarını artıran PKK/KCK'nın, faaliyet yürüttüğü ülkeye verdiği zarar artık Avrupa ülkeleri tarafından da anlaşılmakta ve geç kalınmış olsa da bu durumun önüne geçecek çareler arandığı görülmektedir.
PKK çocukları kaçırıp silah altına alıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)
SURİYE PKK'SININ ÇOCUK ASKERLERİ
PKK'nın Suriye'deki kolu olan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) küçük çocukları kaçırarak zorla silah altına aldığı bilinen bir gerçek.
Bu durum Human Rights Watch (HRW-insan Hakları İzleme Örgütü) adlı uluslararası kuruluş tarafından 02.10.2024 tarihinde yayınlanan "Northeast Syria: Military Recruitment of Children Persists (Kuzeydoğu Suriye: Çocukların Askere Alınması Devam Ediyor) " başlıklı raporla bir kez daha ortaya kondu.
HRW tarafından kaleme alınan raporda, PKK/KCK-YPG/SDG terör örgütüne bağlı faaliyet yürüten "Suriye Devrimci Gençlik Hareketi"nin 12 yaşından küçük çocukları silah altına aldığı belirtilmiştir. Raporda ayrıca, SDG'ye bağlı bu gençlik hareketinin birincil rolünün, çocukları okullarından ve evlerinden uzaklaştırmak ve ailelerinin onları bulmasını engellemek olduğu yer almaktadır.
Birleşmiş Milletler, 2019 yılında çocukların askere alınmasını önlemek için bir 'Eylem Planı' ortaya kondu. Bu eylem planına rağmen SDG'ye bağlı gençlik grubunun kız çocukları başta olmak üzere çocukları silah altına alındığı insan hakları örgütleri tarafından birçok defa belgelendi. ABD'nin örtülü desteği ile Suriye'de güçlenen SDG'nin 15 yaşından küçük çocukları çatışmalarda kullanarak veya askere alarak uluslararası hukuku ihlal ettiği görülmektedir.
SDG'nin, örgüt üyesi sayısını artırmak için çocuk asker kullanması ve çocukları savaşta öne sürmesi insan haklarına ve uluslararası hukuku aykırıdır. Uluslararası kuruluşların çocukların silah altına alınması için verdiği mücadelede SDG, çocukların silah altına alınmasına son vereceği taahhüdünde de bulunmuş ancak bu sözü yerine getirmemiştir.
HRW Orta Doğu Direktörü Yardımcısı Adam Coogle, SDG'ye bağlı Devrimci Gençlik Hareketi gibi grupların her yıl daha da fazla çocuğu silah altına aldığını söyleyip "SDG'nin çocukların istismardan korunması için acilen ve kararlı bir şekilde harekete geçmesi gerekmektedir" değerlendirmesini yaptı.
PKK çocukları kaçırıp silah altına alıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)
Konuyla ilgili olarak HRW, 26.08.2024 tarihinde SDG ve Özerk Yönetim'e bir mektup yazdı, Suriye Devrimci Gençlik Hareketi'nin bu konudaki adımlarına ilişkin bilgi talep etti. Ancak, SDG'den mektuba herhangi bir yanıt gelmedi.
HRW'nin konuya ilişkin raporunda, SDG'nin kilit bir müttefiki olan ABD'nin, nüfuzunu kullanarak SDG'nin çocuk asker alımı nedeniyle yaptırımlar uygulaması gerektiğine yer veriliyo.
Raporda, ABD'nin "Çocuk Askerlerin Önlenmesi Yasası"nda yer alan 'çocuk asker alımı yapan ve kullanan hükümetlere askeri yardım sağlanmasının yasaklandığı' hükmüne bağlı olarak devlet dışı silahlı gruplara da bu kuralın uygulanması gerektiğinin altı çiziliyor.
SDG'NİN SURİYE'DE EĞİTİM SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRMESİ
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; SDG'nin Suriye'deki eğitim sistemini değiştirmesiyle ilgili olarak şu detaylar yer alıyor:
PKK/KCK'nın Suriye kolu SDG, Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda ABD'nin verdiği destekle güçlenmiştir. ABD, SDG'yi DEAŞ'a karşı verilen mücadelede kullanıldığını iddia ederek savunmuştur. ABD'nin başını çeken uluslararası koalisyon güçleri, DEAŞ'a karşı mücadele haricinde SDG'ye herhangi bir askeri ve silah desteği vermediğini her seferinde iddia etmektedir. Ancak, SDG bölgede giderek gücünü artırmış, hatta burada bir devlet kurma "hayalini" gerçekleştirmek için denemeler yapmıştır.
SDG, bu hayaline bir adım daha yaklaşabilmek için Suriye'nin kuzeyinde yerel seçim yapmak istemiş ancak Türkiye'nin yoğun baskıları ile ABD, SDG'ye 'güvenliği' gerekçe göstererek "Dur" demiştir. Ancak, SDG bölgede kontrolünü sağlamak için adımlar atmaya devam etmiştir. Bu adımlardan biri de eğitim alanında olmuş, PYD/YPG/SDG kontrolü altındaki Münbiç'te ders kitaplarında değişikliğe gitmiştir.
Bölgedeki halkın dini inançları ile örtüşmeyen/ters düşecek "Zerdüştilik/Mecusilik ve Budizm Ahlak Anlayışı" gibi öğretiler ders kitaplarına eklenmiştir. Suriye Rejimi'ne ait eğitim müfredatının okullarda okutulmasına son verilmesi için 29.09.2024'te kararname yayımlatılmıştır. Bu kapsamda rejim müfredatına ait kitaplar okullardan toplatılmış, bunların yerine örgüt ideolojisine göre düzenlenmiş kitaplar dağıtılmıştır.
SDG tarafından eğitim alanında yapılan bu değişiklikler, Münbiç halkında tepki yaratmıştır. Örgüte karışı oluşan bu tepkiler protestolara dönüşmüş, aileler çocuklarını okula göndermemeye başlamıştır. Bölgede yaşayan aşiretlerin ileri gelenleri başta olmak üzere birçok kişi karara tepki göstermiş, okul önlerinde kargaşalar yaşanmıştır. Okul yetkilileri, bölgede yükselen tansiyonu düşürmek için arabuluculuk faaliyetlerine başlamış ancak fayda sağlayamamış, Eylül ayının son haftasında eğitim faaliyetleri askıya alınmıştır.
PKK çocukları kaçırıp silah altına alıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)
KÜRESEL ÇAPTA PKK/KCK-YPG/SDG RAHATSIZLIĞI
Tüm bu gelişmeler çerçevesinde bakıldığında, uluslararası güçler tarafından bir dönem örtülü bir şekilde desteklenen terör örgütünün artık eski değerinin olmadığı dikkat çekmektedir.
Devletler, bir dönem destekledikleri bu örgütün artık kendilerine verdiği zarardan rahatsızlık duymaktadır. Terör örgütünün güç kazandıkça "söz dinlemeyi" bıraktığı, "kafasına buyruk" hareket ettiği görülmektedir. "İnsan hakları" adı altında destek veren devletler de örgütün kontrolsüz güçlenmesinden ötürü rahatsızlıklarını yayınladıkları raporlar ile gözler önüne sermektedir.