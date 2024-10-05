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Beyoğlu'nda sokak ortasında taciz! Sapığın ifadesi ortaya çıktı: Kızın cebine para koydum

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde evine giden genç kız kabusu yaşadı. Kadının şikayeti üzerine kimlikleri belirlenen Semir Tarhan ile Ömer Konu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mağdur kadının şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı. ATV Haber'in ortaya çıkardığı güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından yeniden gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ifadesi pes dedirti.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 00:02 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 13:13
Beyoğlu’nda sokak ortasında taciz! Sapığın ifadesi ortaya çıktı: Kızın cebine para koydum

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan taciz olayıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ardından tekrar gözaltına alınan Semir Tarhan ile Ömer Konu sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Beyoğlu'nda Taciz Dehşeti!

Yapılan soruşturmada, genç kıza sarılarak yere yatıran şüphelinin Semir Tarhan olduğu belirlendi. Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Semih Tarhan verdiği ifadesinde, genç kızı Balo Sokak'ta gördüğünü belirterek, "500 TL cebine yardım olarak para sıkıştırdım. Sarhoştum, sarılmaya çalıştığım anları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?
İstanbul Beyoğlu'ndan evine gitmeye çalışan İremşan A. isimli genç kız hayatının şokunu yaşadı. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Eylül'de Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokağı'nda 2 kişinin taşkınlık yaptığı ihbarı üzerine olay yerine geçti.

Beyoğlu'nda genç kıza taciz anları (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Beyoğlu'nda genç kıza taciz anları (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

Bu kişileri ikaz eden polis ekipleri, olaya ilişkin çevredeki vatandaşlarla görüştü. İki şüphelinin sokakta yürürken taciz ettiği kadının, korkup Nevizade Sokağı'na kaçtığını belirledi.

Olaya müdahale ederek genç kızı kurtaran vatandaş ve tacizci (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Olaya müdahale ederek genç kızı kurtaran vatandaş ve tacizci (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

GENÇ KADINI ZORLA ÖPÜP TACİZ ETTİLER
Mağdur İremşan Ş, polislerle yapılan görüşmede, iki kişinin bacağına dokunduğunu ve kendisini zorla öptüğünü söyledi.

YAKALANDILAR GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLMAYINCA SERBEST KALDILAR
Kadının şikayeti üzerine kimlikleri belirlenen Semir Tarhan ile Ömer Konu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mağdur kadının şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda genç kadını taciz eden 2 şüpheli! (Fotoğraf: AA)Beyoğlu'nda genç kadını taciz eden 2 şüpheli! (Fotoğraf: AA)

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKINCA GÖZALTI KARARI
ATV Haber'in güvenlik kamera kayıtlarının ortaya çıkarmasının ardından savcılık 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

BİRİ MERSİN'DE DİĞERİ İSTANBUL'DA YAKALANDI
Ekiplerin gözaltı kararı sonrasında yaptıkları çalışmalarda, şüphelilerden Semir Tarhan, Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Ömer Konu da Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürüldü.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan taciz olayıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 2 şüpheli, yeniden gözaltına alındı. (DHA)İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan taciz olayıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 2 şüpheli, yeniden gözaltına alındı. (DHA)

TUTUKLANDILAR
Emniyette ifadeleri biten şüpheliler, İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Her iki şüpheli de, "Cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI
Şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştığı öğrenildi.

Tacizci Semir Tarhan'ın sosyal medya paylaşımları (Sosyal medya)Tacizci Semir Tarhan'ın sosyal medya paylaşımları (Sosyal medya)


SOKAKTA SAPIK SOSYAL MEDYADA AHLAKÇI
Genç kadın dehşeti yaşatan sapıkların sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı. Tacizci Semir Tarhan'ın sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda yaptığı sapıklığın aksine ahlak bekçiği yaptığı belirlendi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan taciz olayıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 2 şüpheli, yeniden gözaltına alındı. (DHA)İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan taciz olayıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 2 şüpheli, yeniden gözaltına alındı. (DHA)

Gece yarısı genç bir kadını taciz edip "amcamın kızı" diyen Tarhan'ın, "Çocuklarımıza ibadetten önce ahlaklı olmayı öğretelim. Çünkü çocuklarımız, namaz kılan bir hırsız, oruç tutan bir sapık, hacca giden bir yalancı, kurban kesen bir tefeci, şehadet getiren bir terörist olabilir. Ahlakın bozuk olduğu toplumda yanlızlık şifadı." ifadelerini kullandığı görüldü.

KAMERA KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ
Konuya ilişkin Adalet Bakanlığı da açıklama yaptı.

Beyoğlu tacizcileri yeniden gözaltına alındı!



Yapılan açıklamada, "Beyoğlu'nda 10 gün önce meydana gelen taciz olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bugün itibarıyla kamera görüntülerinin ortaya çıkması neticesinde bu görüntüler de soruşturma dosyasına girmiş ve şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmiştir." denildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 24.09.2024 tarihi saat 04.15 sıralarında Beyoğlu İlçesi Şehit Muhtar Mahallesinde meydana gelen cinsel saldırı olayı ile ilgili olarak, sokak içerisinde yürüyen bir kadına cinsel saldırıda bulunan Ö.K. ve S.T. isimli şahıslar olay yerinde devriye gezen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında "Cinsel Saldırı" suçundan adli işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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