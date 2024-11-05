İzmit Tüpraş rafinerisinde şiddetli patlama! Tatbikat sonrası dumanlar yükseldi

Kocaeli körfezinde bulunan İzmir TÜPRAŞ rafinerisinde şiddetli bir patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından bölgede siren sesleri duyuldu, gökyüzünü dumanlar kapladı.
BİRÇOK VATANDAŞ DEPREM SANDI
Patlamanın şiddetiyle birçok vatandaş patlamanın şiddeti deprem olduğunu sandı.
İzmit Tüpraş rafinerisinde patlama meydana geldi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
PATLAMANIN SEBEBİ BELLİ OLDU
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamanın planlı tatbikat sırasında meydana geldiği açıklandı.
İzmit Tüpraş rafinerisinde patlama meydana geldi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Büyükakın, TÜPRAŞ'taki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Tedbir amaçlı TÜPRAŞ çalışanlarının tahliye edildiği öğrenildi.