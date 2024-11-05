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İzmit Tüpraş rafinerisinde şiddetli patlama! Tatbikat sonrası dumanlar yükseldi

İzmit Tüpraş rafinerisinde patlama sonrası gökyüzünü dumanlar kapladı. Birçok ilçenin sallanmasına yol açan ve deprem hissi uyandıran patlamanın planlı tatbikat sırasında meydana geldiği öğrenildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaralı bilgisinin olmadığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 13:37 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 14:00
İzmit Tüpraş rafinerisinde şiddetli patlama! Tatbikat sonrası dumanlar yükseldi

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Kocaeli körfezinde bulunan İzmir TÜPRAŞ rafinerisinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından bölgede siren sesleri duyuldu, gökyüzünü dumanlar kapladı.

Tüpraş'ta patlama

BİRÇOK VATANDAŞ DEPREM SANDI

Patlamanın şiddetiyle birçok vatandaş patlamanın şiddeti deprem olduğunu sandı.
İzmit Tüpraş rafinerisinde patlama meydana geldi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)İzmit Tüpraş rafinerisinde patlama meydana geldi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

PATLAMANIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamanın planlı tatbikat sırasında meydana geldiği açıklandı.

İzmit Tüpraş rafinerisinde patlama meydana geldi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)İzmit Tüpraş rafinerisinde patlama meydana geldi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Büyükakın, TÜPRAŞ'taki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tedbir amaçlı TÜPRAŞ çalışanlarının tahliye edildiği öğrenildi.

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