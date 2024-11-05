Başkan Erdoğan’dan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ni ziyaretinde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu.

110 AKADEMİK VE SOSYAL BİRİM AÇILDI

Başkan Erdoğan, 110 akademik ve sosyal birimin açılışını gerçekleştirdi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı Sayın Caparov'un davetine icabetle geldiğimiz ata yurdumuz Kırgız Cumhuriyeti'nde bugün sizlere hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Toplu açılış törenimizin üniversitemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor. Tüm öğrencilerimize ve hocalarımıza başarılar temenni ediyorum.

Türkiye-Kırgızistan kardeşliği kökleri derinlere inen ulu bir çınar misali her geçen yıl büyüyor, güçleniyor, farklı alanlara dal budak salıyor. Atalarımızdan tevârüs ettiğimiz bu kardeşlik ve işbirliği ruhunu geleceğe taşımak üzere kararlı adımlar atıyoruz. İşbirliğimizin sürekliliğinin en önemli güvencesini, hiç şüphesiz, eğitim öğretim alanındaki projelerimiz oluşturuyor. Türkiye olarak Kırgız gençlerinin dağ aydınlık bir gelecek kurmalarına destek olmak amacıyla eğitim öğretim sahasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu çerçevede Kırgızistan'ın bağımsızlığının hemen ardından 1992 yılında imzaladığımız eğitim anlaşması kapsamında ortak okulumuz, Türk-Kırgız Anadolu Lisesi ve Anadolu Kız Meslek Lisesi'ni malum eğitimi açtık. 1995 yılında ise Manas Üniversitemizin temellerini attık. 2022 yılında Türkiye Maarif Vakfı okulumuzun açılması ile Kırgızistan'a eğitime verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ettik. Gelinen aşamada ortak liselerimizde 400, Bişkek Türk Okulumuzda 1200, TÖMER Türkçe kurslarımızda 3100 öğrencimiz var. Kısa süre önce açılmasına rağmen Türkiye Maarif Okulumuzda 1500 öğrenciye ulaştık. Manas Üniversite'sinde ise yaklaşık 7000 genç kardeşimiz yüksek öğrenim görüyor.

Yani farklı seviyelerde toplamda 13 bine aşkın öğrenciye doğrudan destek sağlıyoruz. Ayrıca bugüne kadar Türkiye bursları vasıtasıyla binlerce Kırgız öğrenciye Türkiye'de eğitim fırsatı sunduk. Tüm bu gayretlerimizle Kırgız kardeşlerimizin beşeri, akademik ve kültürel sermayesinin güçlenmesine ciddi katkıda bulunduk.

İnsana yaptığımız yatırımların asla boşa gitmediğini ve gitmeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bakınız bu hakikat Manas destanında nasıl anlatılıyor? Çocuk miras ve nimettir. Çocuk cana kuvvettir. Bundan başkası yalan dünya boşa harcanmış emektir. Evet, esas mesele en büyük miras olan insana, bireye, gence, çocuğa yatırım yapmaktır. Asıl olan yarınların bilim adamlarını, akademisyenlerini, mühendislerini, bürokratlarını, siyasetçilerini, kültür ve sanat insanlarını yetiştirmektir. Manas Üniversitesi başta olmak üzere tüm eğitim kurumlarımız istikbalimizi gönül huzuruyla emanet edebileceğimiz düşünen, araştıran, bilimsel gelişmeleri takip eden, misyon ve vizyon sahibi gençlerin yetişmesine vesile olacaktır. Şunu da hepimiz çok iyi biliyoruz. Üniversite tarafından desteklenmeyen bir ekonomi politikası, sanayileşme programı, dış politika ve kültür politikası eksik kalır. Üniversitemizin bu yönüyle Kırgızistan'ın yükselişine mihmandarlık edeceğine inanıyorum.

Manas Üniversitemizi ecdadımızın tarihteki başarılarından ilham alarak medeniyetimizin yeniden inkişafına katkı vermek üzere hayata geçirdik. Üniversitemiz 29 yıl boyunca dostluğumuzun ve kardeşliğimizin en güzel örneklerinden biri haline geldi. 1997 yılında öğrenci almaya başlayan üniversitemizden şimdiye kadar 13 bin 200 öğrenci mezun oldu. Bugün dünyanın 45 farklı ülkesinde Manas mezunu kardeşlerimiz var. 11 fakültesi, 1 yüksek okul, 1 meslek yüksek okulu ve lisansüstü eğitim enstitüsü ile üniversitemiz kuruluş misyonunu hakkıyla ifa ediyor. Manas Üniversite'sinin 2 yıldır üst üste dünyanın en başarılı 1000 yüksek öğrenim kurumu arasına girdiğini öğrenmekten memnuniyet duydum. İstikbalimizi gönül huzuruyla emanet edeceğimiz, misyon ve vizyon sahibi gençler yetiştiriyoruz. Bu başarıda emeği ve katkısı olan herkesi, tüm hocalarımızı, tüm öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum.