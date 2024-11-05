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Başkan Erdoğan İsrail vahşetine bir kez daha sert çıktı: Soykırım suçluları hesap verecek

Başkan Erdoğan, Gazze'de asrın en büyük soykırımının yaşandığını belirterek, "Halk İsrail'e karşı kahramanca direniyor. Soykırım suçluları, hesap verecek" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024
Başkan Erdoğan İsrail vahşetine bir kez daha sert çıktı: Soykırım suçluları hesap verecek

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İSEDAK 40. Bakanlar Toplantısı'na katıldı. İsrail vahşetine bir kez daha sert çıktı:

En vahşi soykırımlardan biri hemen yanı başımızda, Gazze'de yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Katliamlarda 50 bin Filistinli kardeşimiz şehit düştü. Batılı güçlerin sınırsız askeri, diplomatik ve siyasi desteğini arkasına alan ölüm makinesine karşı Gazze'nin aslanlarının nasıl kahramanca direndiğine hep birlikte tanık olduk.

Türkiye olarak İsrail'in uyguladığı soykırım karşısında en kararlı duruşu sergileyen ülkelerden biriyiz. İsrail ile ticareti durdurduk. Yaklaşık 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden fedakarlıkta bulunduk. Soykırım suçlularının uluslararası hukuka hesap vermesi için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımı tekrarlıyorum. Erdoğan, "Filistin ve Lübnan halkına haklı mücadelelerinde destek olmamız büyük önem arz ediyor. Aksi halde, Gazze'de yaktıkları ve şimdi Lübnan'a taşıdıkları ateşin bölgemizi sarmasına engel olamayız" sözlerini kaydetti.

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