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Başkan Erdoğan'dan 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Dünyanın 13 aydır Gazze'deki katliamı seyrettiğini ifade eden Erdoğan, "Siyonist rejim ve destekçileri 13 aydır her türlü zulmü, her türlü soykırımı yaptılar. Fakat Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler." dedi.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 11:33 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 11:47
Başkan Erdoğan’dan 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı’nda önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Asya ile Avrupa'yı birleştiren, zengin tarihiyle bu kadim şehirde sizleri misafir etmek benim için büyük bir bahtiyarlık kaynağıdır.

40 yıl süresince nice sıkıntıların, zorluklarun üstesinden geldik. İmkansız görülen nice başarılara imza attık. Ticari ve ekonomik münasebetlerimizi ileriye taşıdık. Bugün 40 yıl öncesine kıyasla her alanda çok daha iyi bir seviyedeyiz.

Son toplantımızdan bu yana tüm insanlık ve özellikle Müslümanlar için ağır bir imtihandan geçtik. Kanla, gözyaşıyla ve zulümle anılır hale geldi. Gazze'de yaşandı ve yaşanıyor. Filistin'de 2 milyon insanı ilaçsız, gıdasız bırakıp ölümlerini seyrettiler. Geçtiğimiz 13 ay boyuca Gazze ve Filistin topraklarında çokça acı gördük, katliam ve cinayet gördük. Bir insan nasıl bu kadar alçalabilir, alçaklaşabilir diye birçok habere rastladık. 13 ayda 50 bin Filistinli şehit verdi. 13 ay boyunca yaşamadıkları acı, zorluk, çile, zulüm neredeyse kalmadı.

GAZZE'NİN ASLANLARI DİRENİYOR
Buna rağmen Filistinli kardeşlerimiz onurlarından taviz vermedi. Siyonist rejim ve destekçileri 134 aydır her türlü zulümü yaptılar, Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler. Katliamların yanında Gazze'de kahramanlık, yiğitlik ve vatan sevgisinin ne olduğunu gördük. Gazze'nin aslanlarının nasıl direndiğini gördük.

Şimdiye kadar 85 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini Mısır makamlarının da desteğiyle Gazze'ye ulaştırdık.

Gazze ve Lübnan'a yönelik siyonist saldırganlığa verilebilecek en güzel cevaplardan biri daha fazla devletin Filistin devletini tanıması olacaktır.

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