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Asgari ücret son dakika: Bakan Mehmet Şimşek 2025 yeni zamlı asgari ücret açıklaması! İşte ortaya çıkan son rakam

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Asgari ücret zammı için gözler Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları, zam oranlarına dair önemli ipuçları sunarken, belirlenen yeni asgari ücretin birçok alanı etkilemesi bekleniyor. İşte 2025 asgari ücret zammına dair tüm detaylar…

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 18:13 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 18:13
Asgari ücret son dakika: Bakan Mehmet Şimşek 2025 yeni zamlı asgari ücret açıklaması! İşte ortaya çıkan son rakam

Asgari ücretle ilgili zam beklentileri, Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde sıcak gündem konuları arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, 5 Kasım 2024 tarihinde katıldığı bir televizyon programnda yaptığı asgari ücret açıklaması büyük ilgi çekti. İşte son dakika 2025 zamlı asgari ücret hakkında tüm merak edilenler...

Asgari ücret son dakika: Bakan Mehmet Şimşek 2025 yeni zamlı asgari ücret açıklaması! İşte ortaya çıkan son rakam

ZAM ORANLARI NASIL BELİRLENECEK?

Asgari ücret artışıyla ilgili yapılan tahminlerde enflasyon oranı ön planda. Bu yıl için öngörülen enflasyon oranının yaklaşık %44 olması beklenirken, ekonomi çevrelerinde enflasyona paralel veya biraz daha düşük oranlarda bir zam yapılacağı ifade ediliyor.

Asgari ücret son dakika: Bakan Mehmet Şimşek 2025 yeni zamlı asgari ücret açıklaması! İşte ortaya çıkan son rakam

Ancak bazı ekonomi uzmanları asgari ücret artışının %25 ile %45 arasında bir seviyede olması gerektiğini savunuyor. Öte yandan, asgari ücretin %20-25 seviyelerinde tutulmasını öneren görüşler de gündeme geliyor.

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