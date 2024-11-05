Asgari ücret son dakika: Bakan Mehmet Şimşek 2025 yeni zamlı asgari ücret açıklaması! İşte ortaya çıkan son rakam

Asgari ücretle ilgili zam beklentileri, Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde sıcak gündem konuları arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, 5 Kasım 2024 tarihinde katıldığı bir televizyon programnda yaptığı asgari ücret açıklaması büyük ilgi çekti. İşte son dakika 2025 zamlı asgari ücret hakkında tüm merak edilenler...

ZAM ORANLARI NASIL BELİRLENECEK? Asgari ücret artışıyla ilgili yapılan tahminlerde enflasyon oranı ön planda. Bu yıl için öngörülen enflasyon oranının yaklaşık %44 olması beklenirken, ekonomi çevrelerinde enflasyona paralel veya biraz daha düşük oranlarda bir zam yapılacağı ifade ediliyor.