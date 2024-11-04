EKREM CANALP KİMDİR? Batman Belediyesine kayyum atanan Vali Ekrem Canalp nereli, kaç yaşında? Mesleki kariyeri...

Esenyurt'un ardından DEM Partili Mardin ve Batman belediyelerine kayyum atandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. Canalp, belediye binasına giriş yaptı, çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Batman Belediyesine, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DEM Parti adayı Gülüstan Sönük seçilmişti.
EKREM CANALP (Takvim Foto Arşiv)
EKREM CANALP KİMDİR?
1971 Yılında Bolu İli Dörtdivan İlçesi Aşağıdüğer Köyünde doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde, orta ve lise tahsilini Ankara'da tamamladı. 1992 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde "Avrupa Birliği Hukukunun Yerel Yönetimler Üzerinde Etkisi" ve İngiltere Keele Üniversitesinde "Yeni Kamu Yönetimi" konularında Yüksek Lisanslarını tamamladı.
İleri düzeyde İngilizce bilen Ekrem CANALP, evli ve bir çocuk babasıdır.
EKREM CANALP (Takvim Foto Arşiv)
MESLEKİ KARİYERİ
Mülki İdare Amirliği mesleğine Muğla Kaymakam Adayı olarak başladı. 85. Dönem Kaymakamlık Kursunu birincilikle bitirdi. Sonra sırasıyla:
• Sivas Koyulhisar Kaymakamı,
• Gölova Kaymakamı,
• Ankara Güdül Kaymakamı olarak görevlerini yürüttü.
• 2008 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde göreve başladı.
• Şube Müdürü,
• Daire Başkanı,
• Genel Müdür Yardımcısı,
• Genel Müdür olarak görev yaptı.
• İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüttü.
2018-2022 yılları arasında Edirne Valisi olarak görev yapan Vali Ekrem CANALP, 12 Mayıs 2022 tarih ve 31833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Batman Valisi olarak atanmıştır.