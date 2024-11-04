EKREM CANALP KİMDİR? Batman Belediyesine kayyum atanan Vali Ekrem Canalp nereli, kaç yaşında? Mesleki kariyeri...

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Esenyurt'un ardından DEM Partili Mardin ve Batman belediyelerine kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. Canalp, belediye binasına giriş yaptı, çevrede güvenlik önlemleri alındı.



Batman Belediyesine, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DEM Parti adayı Gülüstan Sönük seçilmişti.