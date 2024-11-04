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CHP'li belediyeler yine şaşırtmadı! İşçiler greve gitti: Sokaklara çöpler yığıldı

Başkan Erdoğan’ın ‘çöp, çukur, çamur’ diye tarif ettiği CHP belediyeciliği, yine şaşırtmadı. Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy’de işçiler iş bıraktı. İlçe sokaklarında çöpler yığıldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024
CHP’li belediyeler yine şaşırtmadı! İşçiler greve gitti: Sokaklara çöpler yığıldı

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CHP'li belediyeler, konserler için şarkıcılara milyonlarca lira akıttı. Ama işçilerin maaşlarını aksattı. Ayrıca SGK'ya olan borçların da üzerine yatmaya çalıştı. İstanbul Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy ilçelerindeki işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca, bugün itibariyle greve gittiklerini açıkladı.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, "Masa tekrar kurulana kadar bu meydanda olacak süresiz iş bırakacağız. İrademizin gasp edilmesine karşı örgütlü gücümüzü göstereceğiz. 4 belediyenin de işçileri burada, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Ataşehir. Arkadaşlarımızın desteği tam" ifadesini kullandı. İşçiler ise "Birleşe birleşe kazanacağız" ve "Kartal işçisi yalnız değildir" sloganları attı.

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CHP'li belediyelerdeki işçiler greve gitti! İstanbul'da 90 esintileri Kartal'da çöp dağları: "Nefes alamıyoruz, mikrop soluyoruz"

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