CHP’li belediyeler yine şaşırtmadı! İşçiler greve gitti: Sokaklara çöpler yığıldı

CHP'li belediyeler, konserler için şarkıcılara milyonlarca lira akıttı. Ama işçilerin maaşlarını aksattı. Ayrıca SGK'ya olan borçların da üzerine yatmaya çalıştı. İstanbul Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy ilçelerindeki işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca, bugün itibariyle greve gittiklerini açıkladı.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, "Masa tekrar kurulana kadar bu meydanda olacak süresiz iş bırakacağız. İrademizin gasp edilmesine karşı örgütlü gücümüzü göstereceğiz. 4 belediyenin de işçileri burada, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Ataşehir. Arkadaşlarımızın desteği tam" ifadesini kullandı. İşçiler ise "Birleşe birleşe kazanacağız" ve "Kartal işçisi yalnız değildir" sloganları attı.