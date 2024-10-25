Şehit Yahya Sinwar’ın Hamas’a son talimatı! El yazılı belgeler ortaya çıktı

Hamas'ın şehit lideri Yahya Sinwar'ın Hamas savaşçılarına İsrailli esirler ile ilgili yazdığı talimatlar ortaya çıktı. Sinwar'ın Hamas savaşçılarına İsrailli esirlerin güvenliğini sağlamaları talimatı, on bir esirin isimleri, sayıları, cinsiyetleri ve yaşları hakkında bilgiler içeren üç belge bulundu.

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın Tel el-Sultan mahallesinde İsrail'in düzenlediği saldırıda şehit düştü. İsrail'in Hamas tünellerinde saklandığını iddia ettiği Sinwar, soykırım ordusunun Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda son ana kadar savaşarak şehit düştü.