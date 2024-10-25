Şehit Yahya Sinwar’ın Hamas’a son talimatı! El yazılı belgeler ortaya çıktı

Hamas'ın şehit lideri Yahya Sinwar'ın Hamas savaşçılarına İsrailli esirler ile ilgili yazdığı talimatlar ortaya çıktı. Sinwar'ın Hamas savaşçılarına İsrailli esirlerin güvenliğini sağlamaları talimatı, on bir esirin isimleri, sayıları, cinsiyetleri ve yaşları hakkında bilgiler içeren üç belge bulundu.
Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın Tel el-Sultan mahallesinde İsrail'in düzenlediği saldırıda şehit düştü. İsrail'in Hamas tünellerinde saklandığını iddia ettiği Sinwar, soykırım ordusunun Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda son ana kadar savaşarak şehit düştü.
ŞEHİT SİNWAR'IN EL YAZISIYLA YAZDIĞI BELGELER ORTAYA ÇIKTI
Al-Arqam Ticari Matbaacılık Şirketi tarafından sağlanan defter kağıdına yazılan ilk belgede yer alan talimatlar Muhammed Suresi'nin 4. ayetiyle başlıyordu:
İLK TALİMAT: MUHAMMED SURESİ DÖRDÜNCÜ AYET
Kâfirlerle savaşa girdiğinizde hemen öldürücü darbeyi vurun, nihayet onları çökertince esirleri sağlam bağlayın. Sonra ya karşılıksız bırakırsınız yahut bedel alarak. Ki böylece savaş ağır yüklerini indirsin (sona ersin). İşte böyle; Allah dileseydi onları bizzat cezalandırırdı, fakat sizleri birbirinizle denemek istiyor. Allah, yolunda öldürülenlerin amellerini asla boşa çıkarmayacaktır.
Yahya Sinwar'ın Hamas savaşçılarına talimatları
"AÇ OLANI DOYURUN, ESİRLERİ SERBEST BIRAKIN"
Muhammed Suresi'nin 4. Ayeti Sinwar'ın, Hamas'ın esirlere nasıl muamele etmesini istediğine yönelik mesaj veriyor. Sinwar'ın notlarında ayetin ardından ise Hz. Muhammed'in bir Hadis-i Şerif'i yer alıyor:
Hastayı ziyaret edin, aç olanı doyurun, esiri serbest bırakın.
Al Quds'ün paylaştığı belgelere göre Sinwar, bu talimatlardan sorumlu Hamas savaşçılarına, ellerinde bir koz olarak tuttukları İsrail esirlerinin hayatlarını korumaları ve güvenliklerini sağlamaları gerektiğini belirtiyor.
"SEVABI MÜCAHİTLERİN HANESİNE YAZILACAK"
Sinwar'ın notlarında ayrıca, "Esirlerimizi ancak düşman esirlerini koruyarak kurtarabiliriz; bu nedenle, esirlerin özgürlüğüne kavuşturulması sevabı mücahitlerin hanesine yazılacaktır." ifadeleri yer alıyor.
ESİRLERİ KATEGORİZE ETMİŞ
Sinwar'ın notlarının yer aldığı ikinci belgede, İsrailli tutukluların sayısına ilişkin istatistikler ile yaşları ve asker, sivil, genç ya da yaşlı olup olmadıklarına ilişkin bazı ayrıntılar yer alıyor.
Yahya Sinwar'ın Hamas savaşçılarına talimatları
İlk bölümde bölge belirtilmiyor:
Altmış yaş üstü 5 erkek.
Altmış yaş altı 10 erkek.
3 asker.
40 yaşın altında 3 kadın - "X" ile işaretlenmiş, yani üzeri çizilmiş.
4 kırk yaş üstü kadın.
Toplam: 25-3 = 22
Orta
6 üniforma.
12 yedek - en yaşlısı 53 yaşında.
7 hesaba katılmamış genç 21-27.
Toplam: 25
Refah
Altmış ve yetmiş yaşlarında 2 erkek.
4 Bedevi (55 yaşında, oğlu 18-22).
39 + 10 + 2 = 51
Gazze
7 erkek ve kadın asker (6 y + 1 w).
3 yedek asker.
4 genç erkek.
1 yaşlı (66 yaşında).
1 Bedevi Arap.
Toplam: 14
(ancak toplamları 14 değil 16'dır)
Yahya Sinwar'ın Hamas savaşçılarına talimatları
Üçüncü belge, çoğu yaşlı olan kadın mahkumların bir listesini içeriyor:
1- Nili Eliyahu Margalit, kadın, 41 yaşında, hemşire.
2- Tamar Şalom Metzger, kadın, 78 yaşında.
3- Rimon Nahum Kirscht, kadın, 36, hasta.
4- Elena Yulian Turpanov, kadın, 50, Rus.
5- Noralyn Babdila, kadın, 60, Filipinli/İsrailli.
6- Irina Tatim, kadın, 73, Rus.
7 - Bettyn Lettyn Yehuda, kadın, 49, Amerikalı.
8 - Merav Ben-Yamin Tal, kadın, 53 yaşında.
9 - Ada Mordechai Segei, kadın, 75 yaşında.
10 - Ophelia Rothman, kadın, 77.
11 - Ditza Heiman, kadın, 84.