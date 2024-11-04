(Kaynak: İHA)

VALİLİK'TEN SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e yapılan saldırı ile ilgili Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ilçe merkezinde şüpheli E.Ş. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır. Şüpheli şahıs kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aynı saldırıda 3 vatandaşımız da yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.