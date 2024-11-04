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HİLMİ ŞEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI? Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e kim silahlı saldırı düzenledi?

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Başkan Şen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada saldırıyı gerçekleştirenin Şen’in akrabası olduğu iddiası gündemi sarsıyor.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 12:36 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 12:48
HİLMİ ŞEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI? Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’e kim silahlı saldırı düzenledi?

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Olay, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balışeyb Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı düzenlendi.

(Kaynak: İHA)(Kaynak: İHA)

HAYATINI KAYBETTİ

Olayda Belediye Başkanı Şen ile yanında bulunan Mikail Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) yaralandı. Yaralılar Kırıkkale'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şen'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

HİLMİ ŞEN KİMDİR?

1974 yılında Balışeyh'de dünyaya gelen Hilmi Şen, ilkokul, ortaokul ve liseyi Balışeyh'te tamamladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

(Kaynak: İHA)(Kaynak: İHA)

"MEKANI CENNET OLSUN"

Güner, şu ifadeleri kullandı:

"Partimizden Belediye Başkanı seçildikten sonra istifa eden Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in bugün yaşanan silahlı bir tartışma sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Hilmi Şen'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN İSTİFA ETMİŞTİ

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

(Kaynak: İHA)(Kaynak: İHA)

VALİLİK'TEN SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e yapılan saldırı ile ilgili Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ilçe merkezinde şüpheli E.Ş. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır. Şüpheli şahıs kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aynı saldırıda 3 vatandaşımız da yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

(Kaynak: İHA)(Kaynak: İHA)

SALDIRGAN AKRABASI ÇIKTI

Öte yandan Belediye Başkanı Şen'e yönelik saldırıyı düzenleyen şahsın akrabası olan Erdem Şen olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Saldırgan akrabası çıktıKırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Saldırgan akrabası çıktı
Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Saldırgan akrabası çıktı

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