CHP’de Ebru Gündeş krizi hem partiyi, hem de Ankara’yı karıştırdı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle Ebru Gündeş konserine 90 milyon lira harcadığı iddiası, hem partiyi, hem de Başkent'i karıştırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Konserden, organize edilmeden önce haberimiz yoktu. Ebru Gündeş, Rıza Zarraf'ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı" ifadelerini kullandığı, açıklanan ücretle ilgili yorum yapmadığı anlaşıldı. Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş ise yaptığı açıklamada, "Konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır" diyerek henüz ücretin ödenmediğini vurguladı.