Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye her zaman Afrika Birliği’nin G20 daimi üyesi olmasını destekliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Cibuti 'de, Türkiye - Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve konferansın başarılı geçmesi için dileklerini ileten Fidan, "Genç ve dinamik nüfusu, kaynakları ve giderek büyüyen pazarıyla Afrika'nın kendisini 21. yüzyılda daha büyük bir rol almaya hazırladığına tanıklık ediyoruz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)

Bakan Fidan, Afrika'nın aynı zamanda terörizm, eşitsizlik, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, az gelişmiş ve düzensiz göç gibi çeşitli sınamalardan geçtiğini dile getirerek, bunların küresel sınamalar olduğunu belirtti. "Bunlar Afrika'nın elde ettiği başarılardan daha büyük değil" diyen Fidan, Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler ilkesine bağlı kalarak, Türkiye'nin 2000'lerin başında Afrika ülkeleri ile yakın ortaklık başlattığını hatırlattı.

"TÜRKİYE'NİN, 16 YILDIR AFRİKA BİRLİĞİ'NİN STRATEJİK ORTAĞI"



Fidan, Türkiye'nin, 2008'den bu yana Afrika Birliğinin stratejik ortağı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz tüm Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi yapılandırılmış, sistematik ve ihtiyaca uygun bir yaklaşım çerçevesinde iki taraflı olarak geliştirdik. Aynı zamanda Afrika Birliği çerçevesinde çok taraflı ilişkilerimizi de güçlendirdik. Bizler, Afrika'nın istikrarına en üst düzey önem veriyoruz ve Afrika'nın güvenlik endişelerini çok ciddi değerlendiriyoruz."

Sudan'daki çatışmanın ikinci yılına yaklaştığını hatırlatan Fidan, çatışmaların ülke için yıkıcı etkilere sahip olduğunu anlattı. Fidan, "Biz, Sudan'ın uluslararası toplumun dikkatinden kaçmasına izin vermemeliyiz ve hemen bir ateşkes ve kalıcı çözüm elde etmek için birlikte hareket etmeliyiz" dedi.