Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye her zaman Afrika Birliği’nin G20 daimi üyesi olmasını destekliyor

Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı (AA)
TÜRKİYE, AFRİKA'NIN ULUSLARARASI SİSTEMDE HAK ETTİĞİ KONUMU ELDE ETMESİNİ DESTEKLİYOR
Bakan Fidan, Türkiye'nin her zaman Afrika Birliği'nin G20 daimi üyesi olmasını desteklediğini ifade ederek, 2025'te, Güney Afrika'nın G20 dönem başkanlığının, kıtanın küresel gündemde önceliklerini dile getirmesi için büyük bir fırsat olacağını söyledi.
"Türkiye, Afrika'nın uluslararası sistemde hak ettiği konumu elde etmesini güçlü bir şekilde destekliyor. Afrika'nın sesinin duyulmasını destekliyor" ifadelerini kullanan Fidan, uluslararası sistemin şu anda eşitsizliklere ve adaletsizliklere etkili şekilde yanıt veremediğinin altını çizdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)
Fidan, bunun çok büyük bir güvensizlik sorununu ortaya çıkardığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Artık dünyanın çok büyük bir parçası için barış, istikrar ve adaleti sağlayamıyor. Uluslararası sistem, Orta Doğu'da devam eden insani felaketi durduramadı. İsrail halen Filistin halkına karşı soykırım suçlarına devam ediyor. Bu sınırı olmayan saldırı, daha geniş anlamda bölgesel istikrarı ve uluslararası düzeni de tehdit ediyor. İsrail'e karşı zorlayıcı tedbirlerin uygulanması gerekir. Bizler de İsrail'e karşı silah ambargosu çağrısında bulunan bir girişim başlattık." Türkiye'nin, Afrika'nın Filistin davasını destekleme ve İsrail'in durdurulmasında çok önemli bir rol oynayabileceğine inandığını ifade ederek, "Filistinlilerin yanında duran Afrika ülkelerini takdirle karşılıyoruz" dedi.
Afrika'nın, dünya sisteminin önemli bir sesi olarak, Filistin için gösterilen çabalara katılacağına inandığını söyleyen Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hepimizin Filistin halkını temin edecek iki devletli çözüm için daha çok çalışmak için ahlaki bir sorumluluğumuz var. Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanına İsrail'in soykırımına karşı başvuruda bulunması bu anlamda Afrika'dan gelen güçlü bir mesajdır."
BM GÜVENLİK KONSEYİ REFORMU
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM'yi daha ilgili ve yüzyılın karmaşık sorunlarıyla yüzleşmeye uygun hale getirme çabalarının sürdürülmesi gerektiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi reformunun bu anlamda kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi. Bakan Fidan, Türkiye'nin, Afrika'nın BM Güvenlik Konseyinde daha hakkaniyetli ve güçlendirilmiş şekilde temsil edilmesi isteğine saygı gösterdiğini dile getirdi.
BM ve Afrika Birliği arasında işbirliği ve güçlendirme çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayan Fidan, bugünkü konferansın, 2021'den bu yana Türkiye-Afrika ortaklığını gözden geçirmek için değerli bir fırsat olduğunu aktardı.