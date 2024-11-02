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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Kendi iç kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ı iftiralarla hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik, "Özel “diktatörlük” ve “darbecilik” eleştirisi yapmak istiyorsa, 1960’tan bu yana millet düşmanı her darbedeki kendi partisinin “siyasi sabıkası” ile hesaplaşmalıdır." dedi. CHP içinde Özel'in liderlik yeterliliğin sorgulandığına dikkat çeken Ömer Çelik, "Siyasi yürüyüşlerinde yol haritası olmayanları kendi iç kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 11:14 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 11:53
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Kendi iç kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyio Erdoğan'ı iftiralarla hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"SİYASİ CEHALET VE SAYGISIZLIK"
Çelik, sosyal medya hesabından Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri siyasi cehalet ve saygısızlıktır. Sayın Özel 'diktatörlük' ve 'darbecilik' eleştirisi yapmak istiyorsa, 1960'tan bu yana millet düşmanı her darbedeki kendi partisinin 'siyasi sabıkası' ile hesaplaşmalıdır." açıklamasında bulundu.

"KENDİ GENEL BAŞKANLIĞI SORGULANINCA ERDOĞAN'A SALDIRIYOR"
Özel'in genel başkanlık kapasitesi ve yeteneklerinin kendi partilileri tarafından sorgulandığı her dönemde, gündemi değiştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdığını, yalan ve iftira siyasetine başvurduğunu belirten Çelik, "Sayın Özel, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize dönük yalan siyasetinden vazgeçmeli ve CHP içinde kendisinin genel başkanlık makamı için yeterliliğini sorgulayan çok sayıdaki yol arkadaşının talep ettiği cevaplara yoğunlaşmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"KENDİ İÇ KAVGALARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ"
Özel'in, Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda yaptığı birlik ve beraberlik çağrısını da eleştirdiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Özel'in yürüttüğü politikalarla CHP içinde bile birlik ve beraberlik sağlayamamışken, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını anlamasını beklemiyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru ilerliyoruz. Siyasi yürüyüşlerinde yol haritası olmayanları kendi iç kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz."

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