AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Kendi iç kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyio Erdoğan'ı iftiralarla hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi) "SİYASİ CEHALET VE SAYGISIZLIK"

Çelik, sosyal medya hesabından Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri siyasi cehalet ve saygısızlıktır. Sayın Özel 'diktatörlük' ve 'darbecilik' eleştirisi yapmak istiyorsa, 1960'tan bu yana millet düşmanı her darbedeki kendi partisinin 'siyasi sabıkası' ile hesaplaşmalıdır." açıklamasında bulundu.

"KENDİ GENEL BAŞKANLIĞI SORGULANINCA ERDOĞAN'A SALDIRIYOR"

Özel'in genel başkanlık kapasitesi ve yeteneklerinin kendi partilileri tarafından sorgulandığı her dönemde, gündemi değiştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdığını, yalan ve iftira siyasetine başvurduğunu belirten Çelik, "Sayın Özel, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize dönük yalan siyasetinden vazgeçmeli ve CHP içinde kendisinin genel başkanlık makamı için yeterliliğini sorgulayan çok sayıdaki yol arkadaşının talep ettiği cevaplara yoğunlaşmalıdır." değerlendirmesini yaptı.