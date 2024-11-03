HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu uyarı! Soğuk, yağmur, kar geliyor! Pastırma sıcaklarını bu sene unutun

Takvim Foto Arşiv BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. EDİRNE, 17°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ, 14°C Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

Takvim Foto Arşiv EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR, 17°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ, 23°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR, 23°C Az bulutlu MANİSA, 22°C Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto Arşiv AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Mersin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA, 29°C Parçalı ve az bulutlu HATAY, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıyağışlı MERSİN, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Takvim Foto Arşiv İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ANKARA, 16°C Parçalı ve çok bulutlu ÇANKIRI, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı ESKİŞEHİR, 15°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA, 17°C Parçalı ve az bulutlu