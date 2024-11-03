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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 7 ile sarı kodlu uyarı! Soğuk, yağmur, kar geliyor! Pastırma sıcaklarını bu sene unutun

Haftasonu planı yapanlar “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Kasım ayına sert giriş yapan ülkemizde 7 ile sarı kodlu uyarı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerinde bazı illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, “Bu sene Pastırma Sıcakları olacak mı” sorusunun da yanıtını verdi. İşte il il hava durumu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 10:17 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 10:25
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu uyarı! Soğuk, yağmur, kar geliyor! Pastırma sıcaklarını bu sene unutun

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Kasım ayına serin bir giriş yapan ülkemizde hava sıcaklıklarının daha da düşeceği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son tahminlerinde 7 ile sarı kodlu uyarıda bulunurken birçok ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceğini açıkladı.

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UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Ş. Urfa, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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PASTIRMA SICAKLARI OLMAYACAK

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen şunları söyledi:

"Bugün Marmara'nın doğusu Karadeniz kıyıları Güneydoğu Anadolu'da yağış var. Yağışlar Sinop, kıyısı Kastamonu, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Mardin'de yer yer kuvvetli yağmur.

Doğu Karadeniz'in iç, Hakkari, Şırnak'ın doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde. Bugün Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında rüzgar kuvvetli. Sıcaklıklar kuzey, iç ve güneydoğu kesimlerde hissedilir derecede (5 ila 9 derece) azalacak. Önümüzdeki hafta Karadeniz dışında gene yağış yok. Bu sene "Pastırma Sıcakları "da olmayacak.

Bugün İstanbul'un Anadolu yakasında yağmur var 15 derece. Önümüzdeki hafta yağmur yok sıcaklık 15 derece bandına oturdu.

Ankara bugün 15, yarın 12 derece, İzmir 23, Antalya 28, Şanlıurfa öğleden sonra kuvvetli yağmur 18 C. Edirne 17 C"

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

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EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 23°C

Az bulutlu

MANİSA, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

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AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Mersin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıyağışlı

MERSİN, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

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BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Van, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ERZURUM, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA, 20°C

Parçalı bulutlu

VAN, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Ş.Urfa, Siirt, Batman ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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