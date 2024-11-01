İstanbul 'da terör örgütü DEAŞ'ın illegal mescit ve medrese faaliyetlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 23 şüpheli tutuklandı (DHA)



NE OLMUŞTU?



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde Ahidder adı altında illegal mescit ve medrese faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edilmişti.

Şüpheli M.K'nin yasa dışı cihat içerikli ders ve sohbetler ile etkinlikler yaptığını belirleyen ekipler, örgüt adına açılacak sözde mescit ve medrese faaliyetlerinde kullanılmak üzere fitre, zekat ve infak adı altında para toplandığını ortaya çıkarmıştı.

Terör örgütü ve oluşumlarına finans temini sağlayan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, 10 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve 34 şüpheliyi gözaltına almıştı.