İşten çıkarmadılar izne çıkardılar! TUSAŞ saldırısındaki teröristin diğer kardeşi de CHP’li belediyede çalışan çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (AA) CHP'Lİ İZMİR BELEDİYESİ'NDE SKANDAL Alçiçek'in diğer kardeşinin de İZENERJİ A.Ş. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda şoför olarak çalıştığı ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Arkadaşı izne çıkardık. Valiliğe yazı yazdık. Bu kişinin çalışmasıyla ilgili herhangi bir sakınca olup olmadığını sorduk" dedi.

TUSAŞ saldırısındaki teröristin diğer kardeşinin de CHP'li belediyede çalıştığı ortaya çıktı (Takvim.com.tr arşiv)



İŞTEN ÇIKARMADILAR İZNE ÇIKARDILAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Selçuk Otogarı'nın açılış töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştiren teröristlerden birinin İZENERJİ A.Ş.'de çalışan kardeşi hakkında İzmir Valiliği'ne yazı yazdıklarını söyleyen Başkan Tugay, "Bu kişi uzun yıllar önce İZENERJİ'de çalışmaya başlamış. Bizim kendisine dair gördüğümüz hiçbir olumsuzluk yok. Ancak böylesine ciddi bir terör saldırısında birinci derece yakını fail olunca biz arkadaşı izne çıkardık. Valiliğe yazı yazdık. Bu kişinin çalışmasıyla ilgili herhangi bir sakınca olup olmadığını sorduk. Oradan gelecek cevaba göre gereken yapılacak" ifadelerini kullandı.

Tugay, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla belediye iştirakı İZELMAN A.Ş.'ye devredilen İzmir Otogarı'nın işletilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Devam eden bir hukuki süreç var. Eğer sonuçlanırsa bundan sonra İZELMAN ya kendi işletecek ya da güvendiğimiz bir ortam oluşursa özel işletmeciye verilebilir. Ancak her durumda otogarla ilgili köklü bir çalışma yapılacak. Bunun için hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.