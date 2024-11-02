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İşten çıkarmadılar izne çıkardılar! TUSAŞ saldırısındaki teröristin diğer kardeşi de CHP'li belediyede çalışan çıktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in, Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri olarak çalışan ağabeyi D.A.'nın işine son verilmesinin ardından Alçiçek'in diğer kardeşinin de İZENERJİ A.Ş. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda şoför olarak çalıştığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 16:08 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 16:36
İşten çıkarmadılar izne çıkardılar! TUSAŞ saldırısındaki teröristin diğer kardeşi de CHP’li belediyede çalışan çıktı

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan ve yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip olan TUSAŞ'a yönelik 23 Ekim'deki terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır 22 kişi yaralandı.

PKK'lı Ali Örek (Takvim.com.tr)PKK'lı Ali Örek (Takvim.com.tr)

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren Rojger kod adlı PKK'lı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek'i etkisiz hale getirdi.

PKK'lı Asya Ali (Takvim.com.tr)PKK'lı Asya Ali (Takvim.com.tr)

Daha önce saldırıyı gerçekleştiren hain teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in HDP üyesi olduğu öğrenilmişti. Alçiçek hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

TUSAŞ saldırısında şoke eden detay! PKK’lı teröristin ağabeyi CHP İzmir Çiğli Belediyesinde güvenlik amiri çıktıTUSAŞ saldırısında şoke eden detay! PKK’lı teröristin ağabeyi CHP İzmir Çiğli Belediyesinde güvenlik amiri çıktı



ABİSİNİN ÇİĞLİ BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği teröristlerden İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi D.A.'nın, Çiğli Belediyesi'nde silahlı güvenlik amiri olarak çalıştığı belirtildi. 1 Mayıs 2011'de hayatını kaybeden Metin Solak döneminde işe alınan D.A.'nın, iş akdine belediye tarafından son verildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (AA)İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (AA)

CHP'Lİ İZMİR BELEDİYESİ'NDE SKANDAL

Alçiçek'in diğer kardeşinin de İZENERJİ A.Ş. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda şoför olarak çalıştığı ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Arkadaşı izne çıkardık. Valiliğe yazı yazdık. Bu kişinin çalışmasıyla ilgili herhangi bir sakınca olup olmadığını sorduk" dedi.

TUSAŞ saldırısındaki teröristin diğer kardeşinin de CHP'li belediyede çalıştığı ortaya çıktı (Takvim.com.tr arşiv)TUSAŞ saldırısındaki teröristin diğer kardeşinin de CHP'li belediyede çalıştığı ortaya çıktı (Takvim.com.tr arşiv)

İŞTEN ÇIKARMADILAR İZNE ÇIKARDILAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Selçuk Otogarı'nın açılış töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştiren teröristlerden birinin İZENERJİ A.Ş.'de çalışan kardeşi hakkında İzmir Valiliği'ne yazı yazdıklarını söyleyen Başkan Tugay, "Bu kişi uzun yıllar önce İZENERJİ'de çalışmaya başlamış. Bizim kendisine dair gördüğümüz hiçbir olumsuzluk yok. Ancak böylesine ciddi bir terör saldırısında birinci derece yakını fail olunca biz arkadaşı izne çıkardık. Valiliğe yazı yazdık. Bu kişinin çalışmasıyla ilgili herhangi bir sakınca olup olmadığını sorduk. Oradan gelecek cevaba göre gereken yapılacak" ifadelerini kullandı.

Tugay, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla belediye iştirakı İZELMAN A.Ş.'ye devredilen İzmir Otogarı'nın işletilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Devam eden bir hukuki süreç var. Eğer sonuçlanırsa bundan sonra İZELMAN ya kendi işletecek ya da güvendiğimiz bir ortam oluşursa özel işletmeciye verilebilir. Ancak her durumda otogarla ilgili köklü bir çalışma yapılacak. Bunun için hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

TUSAŞtaki terör saldırısının arkasındaki gölge CIA! İngiliz siyasetçi Galloway: Erdoğan Rusyadayken bu saldırının olması tesadüf değilTUSAŞtaki terör saldırısının arkasındaki gölge CIA! İngiliz siyasetçi Galloway: Erdoğan Rusyadayken bu saldırının olması tesadüf değil

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