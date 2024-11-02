İşten çıkarmadılar izne çıkardılar! TUSAŞ saldırısındaki teröristin diğer kardeşi de CHP’li belediyede çalışan çıktı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan ve yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip olan TUSAŞ'a yönelik 23 Ekim'deki terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır 22 kişi yaralandı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan ve yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip olan TUSAŞ'a yönelik 23 Ekim'deki terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır 22 kişi yaralandı.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER
Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren Rojger kod adlı PKK'lı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek'i etkisiz hale getirdi.
Daha önce saldırıyı gerçekleştiren hain teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in HDP üyesi olduğu öğrenilmişti. Alçiçek hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.
ABİSİNİN ÇİĞLİ BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği teröristlerden İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi D.A.'nın, Çiğli Belediyesi'nde silahlı güvenlik amiri olarak çalıştığı belirtildi. 1 Mayıs 2011'de hayatını kaybeden Metin Solak döneminde işe alınan D.A.'nın, iş akdine belediye tarafından son verildi.
CHP'Lİ İZMİR BELEDİYESİ'NDE SKANDAL
Alçiçek'in diğer kardeşinin de İZENERJİ A.Ş. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda şoför olarak çalıştığı ortaya çıktı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Arkadaşı izne çıkardık. Valiliğe yazı yazdık. Bu kişinin çalışmasıyla ilgili herhangi bir sakınca olup olmadığını sorduk" dedi.
İŞTEN ÇIKARMADILAR İZNE ÇIKARDILAR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Selçuk Otogarı'nın açılış töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştiren teröristlerden birinin İZENERJİ A.Ş.'de çalışan kardeşi hakkında İzmir Valiliği'ne yazı yazdıklarını söyleyen Başkan Tugay, "Bu kişi uzun yıllar önce İZENERJİ'de çalışmaya başlamış. Bizim kendisine dair gördüğümüz hiçbir olumsuzluk yok. Ancak böylesine ciddi bir terör saldırısında birinci derece yakını fail olunca biz arkadaşı izne çıkardık. Valiliğe yazı yazdık. Bu kişinin çalışmasıyla ilgili herhangi bir sakınca olup olmadığını sorduk. Oradan gelecek cevaba göre gereken yapılacak" ifadelerini kullandı.
Tugay, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla belediye iştirakı İZELMAN A.Ş.'ye devredilen İzmir Otogarı'nın işletilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Devam eden bir hukuki süreç var. Eğer sonuçlanırsa bundan sonra İZELMAN ya kendi işletecek ya da güvendiğimiz bir ortam oluşursa özel işletmeciye verilebilir. Ancak her durumda otogarla ilgili köklü bir çalışma yapılacak. Bunun için hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.