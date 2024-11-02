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Milli Savunma Bakanlığı PKK'nın kaçırdığı çocuk teröristlerin itiraflarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK'nın zorla kaçırdığı ve terör faaliyetlerinde kullandığı çocuk teröristlerin itiraflarını içeren bir video paylaştı.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 18:51 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 19:31
Milli Savunma Bakanlığı PKK’nın kaçırdığı çocuk teröristlerin itiraflarını paylaştı

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Türkiye'nin bölücü terör örgütüyle mücadelesi, hem yurt içinde hem de yurt dışında aralıksız devam ediyor. Sınır içinde terör faaliyetleri bitme noktasına gelen bölücü örgüt, dağa çıkacak terörist bulamaz hale gelirken, küçük yaştaki çocukları kaçırarak silah altına alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, silahlı terör örgütü PKK'nın çeşitli yalanlar söyleyerek zorla kaçırdığı çocuklar için de harkete geçerek bölücü örgütün elinden kurtarmak için yoğun mücadele veriyor.

MSB DAĞA KAÇIRILAN ÇOCUK TERÖRİSTLERİN İTİRAFLARINI PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, ailelerinden ve vatanlarından kopararak terör faaliyetlerinde kullanılmak üzere kaçırılan çocuk yaştaki teröristlerin itiraflarının yer aldığı bir video yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı PKK'nın kaçırdığı çocuk teröristlerin itiraflarını paylaştı

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan MSB, şu mesajı paylaştı:

"İzleyeceğiniz görüntüler; terör örgütü PKK/YPG tarafından yalan, tehdit, şantaj ve işkence gibi ahlak dışı yollarla kaçırılan ve zorla örgüt faaliyetlerinde kullanılan çocuk yaştaki teröristlerin ifadelerinden oluşuyor.

BM İnsan Hakları Komisyonunun 2022'de yayımladığı raporlarda binlerce çocuğun terör örgütü tarafından zorla kaçırıldığını, terörist faaliyetler için alıkonulduğunu ve hatta örgütün lider kadrosu tarafından istismar edildiğini ortaya koyuyor.

Bu nedenle; yalanlarla terör örgütlerinin eline düşmüş olanlara 'Teslim olun' diyerek tek kurtuluşlarının adalete sığınmak olduğunu hatırlatıyoruz."

"İKİNCİ AY KAÇMAK İSTEDİM"

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 16 yaşında olduğunu belirten bir çocuk terörist, "tanımadığım bir kişi Türk askerinin aileme zarar verdiğini söyledi. Benimle konuşup, beni ikna etti. Öyle bir şey olmadığını duyduğumda ikinci ay kaçmak istedim." ifadelerini kullandı.

"KAÇMAK İSTEYENLERE İŞKENCE EDİYORLAR"

Yabancı uyruklu 16 yaşındaki bir diğer terörist, bölücü terör örgütünün yalanlarını fark eden ve kaçmaya çalışan çocuklara uyguladıkları işkenceleri şöyle anlattı:

"Kaçmak isteyenler vardı. Yakaladıkları zaman işkence ve zulüm ediyorlardı. İmkanlar çok zor, mecburdum. Yakalananlara işkence edip ömür boyu hapse atıyorlardı."

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