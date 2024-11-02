AK Parti’de il kongrelerine ilişkin takvim belli oldu! Gözler 9 Kasım’da: Başkan Erdoğan da katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA) BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK Buna göre 8. Büyük Olağan Kongre sürecinin ilk il kongresi, 9 Kasım'da Malatya 'da yapılacak. Kongreye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanıyor.





DEĞİŞİM MESAJI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana pek çok konuşmasında partisinin 8. Olağan Kongre sürecinde teşkilâtta önemli değişimlere imza atacağını belirtmiş, geçtiğimiz günlerde de "Yeni isimlerle kadrolarımızı takviye edeceğiz" sözleriyle değişim mesajı vermişti.



AK Parti, 2023 Genel Seçimleri sonrasındaki 1.5 yıllık süreçte Türkiye genelinde 41 il ve 547 ilçe başkanını değiştirdi. Kongre sürecinde, değişimi gerçekleşmiş pek çok il başkanlığında yeniden bir yapılanma planlanmıyor ancak yine de önemli bazı illerde bazı isimlerin değiştirilebileceği değerlendiriliyor.