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AK Parti'de il kongrelerine ilişkin takvim belli oldu! Gözler 9 Kasım'da: Başkan Erdoğan da katılacak

3 Eylül'de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan kongre kararının ardından il kongrelerine ilişkin takvim belli oldu.AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi kapsamında ilk il kongresi, 9 Kasım'da Malatya'da gerçekleştirilecek. Kongreye Başkan Erdoğan da katılım sağlayacak.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 23:44 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 23:56
AK Parti’de il kongrelerine ilişkin takvim belli oldu! Gözler 9 Kasım’da: Başkan Erdoğan da katılacak

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AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi kapsamında ilk il kongresi, 9 Kasım'da Malatya'da gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 3 Eylül'de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan kongre kararının ardından il kongrelerine ilişkin takvim belli oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK

Buna göre 8. Büyük Olağan Kongre sürecinin ilk il kongresi, 9 Kasım'da Malatya'da yapılacak. Kongreye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanıyor.

MKYK'de belirlenen kongre takvimine göre, Erdoğan'ın katılması planlanan 40 il arasında deprem bölgesindeki şehirlerin de yer aldığı öğrenildi.



DEĞİŞİM MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana pek çok konuşmasında partisinin 8. Olağan Kongre sürecinde teşkilâtta önemli değişimlere imza atacağını belirtmiş, geçtiğimiz günlerde de "Yeni isimlerle kadrolarımızı takviye edeceğiz" sözleriyle değişim mesajı vermişti.

AK Parti, 2023 Genel Seçimleri sonrasındaki 1.5 yıllık süreçte Türkiye genelinde 41 il ve 547 ilçe başkanını değiştirdi. Kongre sürecinde, değişimi gerçekleşmiş pek çok il başkanlığında yeniden bir yapılanma planlanmıyor ancak yine de önemli bazı illerde bazı isimlerin değiştirilebileceği değerlendiriliyor.



12 EKİM'DE BAŞLADI

AK Parti, 8. Olağan Kongre takvimi kapsamında 12 Ekim itibarıyla partinin ilçe yönetimleri için seçim sürecini başlattı. Belde ve ilçe kongrelerini 90 günde tamamlamayı planlayan AK Parti, 28 Aralık'ta da il kongrelerini başlatmayı hedefliyor. Bu takvim çerçevesinde en geç mart ayı sonuna kadar, 8. Büyük Olağan Kongre için hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmiş olacak.



VATANDAŞLA İLETİŞİM

Genel Merkez, Nisan 2025'te yapılması planlanan Büyük Kongre öncesinde, göreve başlayan yeni teşkilâtı kapsamlı bir eğitime almayı planlıyor. Edinilen bilgiye göre, Büyük Kongre'ye kadar kongresi tamamlanan il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri Ankara'ya davet edilerek teşkilât yönetiminden vatandaşla iletişime, adabımuaşeretten hükümetin mega projelerinin propagandasına kadar pek çok başlıkta bilgilendirilecek.

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