Kocaeli’de gümrük kaçağı milyonluk ilaç ve aşı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak ilaç operasyon gerçekleştirdi.

Jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, kedilerin FIP hastalığının tedavisinde kullanılan 3 milyon 400 bin lira değerinde gümrük kaçağı 7 bin 200 ilaç ve 180 FIP aşısı ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

FIP, kedilerde sık görülebilen viral ve ciddi bir hastalık olarak biliniyor ( Fotoğraf: AA)

FIP HASTALIĞI NEDİR?

Kedi Enfeksiyoz Peritoniti (FIP), kedilerde sık görülebilen viral ve ciddi bir hastalık olarak biliniyor. FIP'in temel nedeni kedi koronavirüsü olsa da, bu virüs, insanlarda COVID-19'a yol açan koronavirüsten farklı bir yapıya sahip. Kedi koronavirüsü genellikle yaygın ve zararsızdır, çoğu zaman yalnızca ishal gibi hafif belirtiler gösterir. Ancak belirli bir tür virüs, bağışıklık sistemiyle farklı bir etkileşime girdiğinde tehlikeli hale gelebilir.

Kedi Enterik Koronavirüs ile enfekte olan kedilerin yaklaşık yüzde 10'unda virüs mutasyona uğrayarak FIPV (Kedigil Enfeksiyoz Peritonit Virüsü) adı verilen ve vücuda yayılan bir enfeksiyona dönüşebilir. Bu durumda, böbrekler, beyin ve karın bölgesinde ciddi enfeksiyonlar gelişebilir. FIP, bulaşıcı olmadığı düşünülse de, hastalığın ilerleyici doğası nedeniyle kedinin hayatını tehdit eden bir durum ortaya çıkar. FIP'in oluşumunda, bağışıklık sistemi ile virüs arasındaki etkileşimin kendisi büyük rol oynar ve hastalığın erken teşhisi, enfekte kedinin sağlığı için kritik önem taşır.