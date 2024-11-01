SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kocaeli’de gümrük kaçağı milyonluk ilaç ve aşı ele geçirildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yurda kaçak yollarla sokulan 3 milyon 400 bin lira değerinde hayvansal ilaç ve FIP aşısı ele geçirildi; 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 18:05 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 18:05
Kocaeli’de gümrük kaçağı milyonluk ilaç ve aşı ele geçirildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak ilaç operasyon gerçekleştirdi.

Jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, kedilerin FIP hastalığının tedavisinde kullanılan 3 milyon 400 bin lira değerinde gümrük kaçağı 7 bin 200 ilaç ve 180 FIP aşısı ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

FIP, kedilerde sık görülebilen viral ve ciddi bir hastalık olarak biliniyor ( Fotoğraf: AA)FIP, kedilerde sık görülebilen viral ve ciddi bir hastalık olarak biliniyor ( Fotoğraf: AA)

FIP HASTALIĞI NEDİR?

Kedi Enfeksiyoz Peritoniti (FIP), kedilerde sık görülebilen viral ve ciddi bir hastalık olarak biliniyor. FIP'in temel nedeni kedi koronavirüsü olsa da, bu virüs, insanlarda COVID-19'a yol açan koronavirüsten farklı bir yapıya sahip. Kedi koronavirüsü genellikle yaygın ve zararsızdır, çoğu zaman yalnızca ishal gibi hafif belirtiler gösterir. Ancak belirli bir tür virüs, bağışıklık sistemiyle farklı bir etkileşime girdiğinde tehlikeli hale gelebilir.

Kedi Enterik Koronavirüs ile enfekte olan kedilerin yaklaşık yüzde 10'unda virüs mutasyona uğrayarak FIPV (Kedigil Enfeksiyoz Peritonit Virüsü) adı verilen ve vücuda yayılan bir enfeksiyona dönüşebilir. Bu durumda, böbrekler, beyin ve karın bölgesinde ciddi enfeksiyonlar gelişebilir. FIP, bulaşıcı olmadığı düşünülse de, hastalığın ilerleyici doğası nedeniyle kedinin hayatını tehdit eden bir durum ortaya çıkar. FIP'in oluşumunda, bağışıklık sistemi ile virüs arasındaki etkileşimin kendisi büyük rol oynar ve hastalığın erken teşhisi, enfekte kedinin sağlığı için kritik önem taşır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi kabul etti
Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi A Haber’de! Cezaevi ziyaretinde ne konuştular?
GİB vergi yüzsüzleri listesini açıkladı! İşte ilk 100’deki en fazla vergi borcu olanlar | Cem Uzan, FETÖ’cü Ekrem Dumanlı ve CHP’li belediyeler...
Silahsız sürecin önündeki en büyük engel! Kandil’in Apo maskesi düşüyor! DEM nereye savrulacak?
Donald Trump mı Kamala Harris mi? O eyalet tüm sonuçları belirleyecek! İngiliz resmen geliyor dedi
HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni raporu yayımladı! İstanbul’a kar geliyor
Narin Güran’ın cinayetinde şema ortaya çıktı! İşte şüphelilerin dakika dakika hareketleri
Dr. Esra Albayrak Katar’da dijitalleşme ve ailenin dönüşümünü anlattı: Aile aklı yeniden işlevsel hale getirilmeli
İstihbarat dünyasının gizemli araçları: MİT o cihazları paylaştı! FETÖ’cü alçakların fişek kovanı...
Victor Osimhen’den transfer mesajı! Dünya devleri için en ideal tercih
ABD’nin Türkiye’deki Truva atı! Darbelerin arkasındaki dernek hangi yayın organlarına para yağdırıyor? Apar topar sildiler
Galatasaray’ın rakibi Tottenham zorda! Dev maç öncesi son durum
Burdur’da vahşet! Mekanda karşılaştı kurşun yağdırdı! Kanlı infaz kare kare kaydedildi
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası soruşturma derinleşti! Esenyurt - Kandil bağı mercek altında: Belediye hesapları incelemede
Kim Milyoner Olmak İster’de büyük heyecan! Bu akşam bir yarışmacı milyonluk soruya ilerleyecek!
SON DAKİKA