İzmir’de skandal görüntüler: Okulda küfürlü şarkı ile Cumhuriyet Bayramı kutladılar | Soruşturma başlatıldı

Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlarken İzmir'in Buca ilçesindeki bir okulda skandala imza atıldı.
Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda, Cumhuriyet'in 101. yıl kutlamaları kapsamında hazırlanan etkinlikte, küçük öğrencilerin bir dans gösterisinde kullandığı şarkının sözleri tepki çekti.
ÇOCUKLARA KÜFÜRŞÜ ŞARKIYA DANS ETTİRDİLER
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çocukların Alizade isimli sosyal medya ünlüsü bir şarkıcının "Anormal" adlı, müstehcen ifadeler içeren şarkıyla dans ettikleri görüldü.
İzmir'de Vali Rahmi Bey İlkokulunda müstehcen sözlü şarkı ile Cumhuriyet Bayramı kutlandı (Ekran Görüntüsü)
Şarkının, "Rich bitch (zengin orsp)" ve "Big dick (büyük pen*s)" gibi skandak sözler içermesi, görüntülerin hızla yayılmasına ve büyük tepki çekmesine neden oldu.
İzmir'de Vali Rahmi Bey İlkokulunda müstehcen sözlü şarkı ile Cumhuriyet Bayramı kutlandı (Ekran Görüntüsü)
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, Vali Rahmi Bey İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin dans gösterisinde kullanılan şarkıda uygunsuz ifadeler bulunduğuna dair şikayetlerin alındığı belirtildi. Olayla ilgili olarak okul idarecileri, etkinliği düzenleyen tören komitesi ve öğretmen C.A. hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.