İzmir’de skandal görüntüler: Okulda küfürlü şarkı ile Cumhuriyet Bayramı kutladılar | Soruşturma başlatıldı

ÇOCUKLARA KÜFÜRŞÜ ŞARKIYA DANS ETTİRDİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çocukların Alizade isimli sosyal medya ünlüsü bir şarkıcının "Anormal" adlı, müstehcen ifadeler içeren şarkıyla dans ettikleri görüldü.

İzmir'de Vali Rahmi Bey İlkokulunda müstehcen sözlü şarkı ile Cumhuriyet Bayramı kutlandı (Ekran Görüntüsü)

Şarkının, "Rich bitch (zengin orsp)" ve "Big dick (büyük pen*s)" gibi skandak sözler içermesi, görüntülerin hızla yayılmasına ve büyük tepki çekmesine neden oldu.