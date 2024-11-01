Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer PKK terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan hapse gönderildi. Hakim, tutuklamaya gerekçe olarak; "süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemler aracılığıyla örgütle hiyerarşik ilişki içerisinde olmasını" gösterdi.

Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy vekaleten göreve getirildi. Özer'in, aralarında terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan PKK'lı ve FETÖ'cü teröristlerle yüzlerce kez irtibat kurduğu belirlendi. Toplam 695 terörist ile irtibat kurduğu tespit edildi. PKK yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü kaydedildi. Özer'in PKK/ KCK iltisakı bulunan bir isme 482 bin 750 TL para transferi yaptığı, kendisine de ismi belli olmayan bir kişiden 40 bin dolar geldiği belirlendi. Yazdığı kitapların bazılarında terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edildi.

Silivri Cezaevine gönderilen Özer, Remzi Kartal'la görüşmesini hatırlamadığını söyledi. İrtibat kurduğu kişilerle ilgili "Bilmiyorum, hatırlamıyorum" demekle yetindi.

CHP ESENYURT'TA

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda yaptı. Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen mitingde "Yapılan iş, iradeye ipotektir" dedi. İmamoğlu ise "Ben sizinle uğraşacağım" diye tehdit etti. DEM Eş Başkanı Tülay Hatimoğluları, Kayyum için "darbe" dedi.



TUNÇ'TAN ÖZEL'E TEPKİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nı tehdit eden Özgür Özel'e tepki gösterdi: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da, haddi de değildir.