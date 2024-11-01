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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer PKK terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yapılan dinleme ve takip sonucu PKK ile hiyararşik ilişki içinde olduğu saptandı. Hakim, Özer’i bu nedenle tutukladı.

Halit Turan Halit Turan
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer PKK terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı

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İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan hapse gönderildi. Hakim, tutuklamaya gerekçe olarak; "süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemler aracılığıyla örgütle hiyerarşik ilişki içerisinde olmasını" gösterdi.

Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy vekaleten göreve getirildi. Özer'in, aralarında terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan PKK'lı ve FETÖ'cü teröristlerle yüzlerce kez irtibat kurduğu belirlendi. Toplam 695 terörist ile irtibat kurduğu tespit edildi. PKK yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü kaydedildi. Özer'in PKK/ KCK iltisakı bulunan bir isme 482 bin 750 TL para transferi yaptığı, kendisine de ismi belli olmayan bir kişiden 40 bin dolar geldiği belirlendi. Yazdığı kitapların bazılarında terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edildi.

Silivri Cezaevine gönderilen Özer, Remzi Kartal'la görüşmesini hatırlamadığını söyledi. İrtibat kurduğu kişilerle ilgili "Bilmiyorum, hatırlamıyorum" demekle yetindi.

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