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Terör örgütü PKK'ya darbe: 661 kg patlayıcı ele geçirildi çok sayıda mağara imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'ya ait 661 kg patlayıcının ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya, 11 ilde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları patlayıcıların, çeşitli silah ve mühimmatların yok edilmesine yönelik düzenlenen “GÜRZ-25” operasyonlarında 37 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 08:55 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 09:26
Terör örgütü PKK’ya darbe: 661 kg patlayıcı ele geçirildi çok sayıda mağara imha edildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları patlayıcıların, çeşitli silah ve mühimmatların yok edilmesine yönelik "Gürz-25" operasyonlarında 37 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi.

11 ilde PKK'ya operasyon

11 İLDE OPERASYON
Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şırnak, Mardin, Elazığ, Hatay, Muş, Siirt, Tunceli, Iğdır, Bingöl, Bitlis ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarının çalışma yaptığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Çalışmalar sonucunda Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timleri ile J-SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle Beytüşşebap, Silopi, Uludere, Nusaybin, Ömerli, Dargeçit, Palu, Payas, Şenyayla, Pervari, Nazımiye, Iğdır Merkez, Yayladere, Mutki ve Hakkari Merkez kırsalında "Gürz-25" operasyonları düzenlendiğini belirten Yerlikaya, operasyonlar sonucu 661 kilogram patlayıcı, 4 M79 ısı güdümlü tanksavar mühimmatı, 3 RPG-7 roketatar, 3 PKM makineli tüfek, 4 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 12 Kalaşnikof piyade tüfeği, 105 el bombası, 78 roketatar mühimmatı, 25 top, havan ve bomba atar mühimmatı ile 14 bin 67 mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Terör örgütü PKK'ya 11 ilde GÜRZ-25 darbesi (Ekran görüntüsü)Terör örgütü PKK'ya 11 ilde GÜRZ-25 darbesi (Ekran görüntüsü)

4 MEVSİM 12 AY GECE GÜNDÜZ
Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenlediklerini aktaran Yerlikaya, terörle mücadeleye, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Terör örgütü PKK'ya 11 ilde GÜRZ-25 darbesi (Ekran görüntüsü)Terör örgütü PKK'ya 11 ilde GÜRZ-25 darbesi (Ekran görüntüsü)


İNLERİ TEK TEK TESPİT EDİLİP BAŞLARINA YIKILDI
Operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Bölücü terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı." ifadesini kullandı.

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