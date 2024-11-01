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Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 15:10 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 15:45
Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi kabul etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.



Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. (AA)Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. (AA)


CUMA NAMAZININ ARDINDAN VAHDETTİN KÖŞKÜ'NE GEÇTİ
Başkan Erdoğan, Çamlıca Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. (AA)Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. (AA)

Başkan Erdoğan burada Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. (AA)Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. (AA)

BASINA KAPALI GÖRÜŞME
Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

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