Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
CUMA NAMAZININ ARDINDAN VAHDETTİN KÖŞKÜ'NE GEÇTİ
Başkan Erdoğan, Çamlıca Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
CUMA NAMAZININ ARDINDAN VAHDETTİN KÖŞKÜ'NE GEÇTİ
Başkan Erdoğan, Çamlıca Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Başkan Erdoğan burada Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani ile bir araya geldi.
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