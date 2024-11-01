SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde Senegalli mevkidaşı Fay ile kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay ile Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Erdoğan ve Fay dün Ankara'da baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş, iki liderin huzurunda bir dizi anlaşma imzalanmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 16:13 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 16:15
Başkan Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde Senegalli mevkidaşı Fay ile kıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay ile Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Başkan Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. (AA)Başkan Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. (AA)

Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti.

Başkan Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

Başkan Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde Senegalli mevkidaşı Fay ile kıldı. (AA)Başkan Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde Senegalli mevkidaşı Fay ile kıldı. (AA)

CUMA NAMAZINI FAY İLE BİRLİKTE KILDI
Başkan Erdoğan ve Senegalli mevkidaşı Fay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Türkçe ve Fransızca irat ettiği hutbenin ardından cuma namazını kıldı.

Başkan Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde Senegalli mevkidaşı Fay ile kıldı. (AA)Başkan Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde Senegalli mevkidaşı Fay ile kıldı. (AA)

Başkan Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul da eşlik etti.

Başkan Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde Senegalli mevkidaşı Fay ile kıldı. (AA)Başkan Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde Senegalli mevkidaşı Fay ile kıldı. (AA)

Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere camiden ayrıldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi kabul etti
Gelir İdaresi Başkanlığı vergi yüzsüzlerini ilan etti! İşte listenin ilk 100’ünde yer alanlar
Silahsız sürecin önündeki en büyük engel! Kandil’in Apo maskesi düşüyor! DEM nereye savrulacak?
Narin Güran’ın cinayetinde şema ortaya çıktı! İşte şüphelilerin dakika dakika hareketleri
Victor Osimhen’den transfer mesajı! Dünya devleri için en ideal tercih
ABD’nin Türkiye’deki Truva atı! Darbelerin arkasındaki dernek hangi yayın organlarına para yağdırıyor? Apar topar sildiler
Galatasaray’ın rakibi Tottenham zorda! Dev maç öncesi son durum
Burdur’da vahşet! Mekanda karşılaştı kurşun yağdırdı! Kanlı infaz kare kare kaydedildi
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası soruşturma derinleşti! Esenyurt - Kandil bağı mercek altında: Belediye hesapları incelemede
Eda Nur Gezer’in ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı! İşte ihmal listesinde yer alan İBB görevlileri
Kim Milyoner Olmak İster’de büyük heyecan! Bu akşam bir yarışmacı milyonluk soruya ilerleyecek!
Mehmetçikten Irak ve Suriye’de PKK’ya operasyon: 15 terörist etkisiz hale getirildi
Aile hekimliğinde yeni dönem! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan açıklama geldi: Daha nitelikli hizmet sunmayı hedefliyoruz
Bayrampaşa’da İBB’ye ait yol bakım aracı çok sayıda araca çarptı! Kaza anı kamerada
TUSAŞ saldırısında cep telefonu detayı! Ankara’da tam 20 saat geçirmişler! Taksicinin ifadesine ulaşıldı
SON DAKİKA