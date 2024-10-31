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Ekrem İmamoğlu DEM'lilerle adliyeye gitti! CHP'den 'taşımalı' provokasyon... PKK medyasında ağıt

695 PKK'lıyla irtibat halinde olduğu tespit edilen ve 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüşen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı. CHP, Özer'i aklama yarışına girerken Ekrem İmamoğlu DEM'lilerle bir olup adliyeye gitti. CHP ilçe başkanlıkları da otobüs kaldırıp 'taşımalı provokasyon' yaptı. PKK medyası ise ağıt yakmaya başladı. Provokatif başlıklar atıldı, sokak ve kaos çağrısı yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 23:11 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 10:20
Ekrem İmamoğlu DEM’lilerle adliyeye gitti! CHP’den ’taşımalı’ provokasyon... PKK medyasında ağıt

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Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti'nin yerel seçimlerde 'kent uzlaşısı' maskesiyle yaptığı ittifakın sonucu olarak Esenyurt Belediye Başkanlığı makamına seçilen Ahmet Özer "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı.

Kandil tarafından sözde özerklik çalışmalarını yürütmesi için görevlendirilen, 695 PKK'lıyla irtibat halinde olduğu tespit edilen ve 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüşen Özer, tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Özer yanak yanağa (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Özer yanak yanağa (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


İMAMOĞLU, DEM VE PKK MEDYASININ BULUŞTUĞU ORTAK NOKTA

Ahmet Özer'in terörle olan bağı belgelerle ortaya çıkması sonrası CHP, DEM Parti ve PKK medyası provokasyona başladı.

Ekrem İmamoğlu PKK iltisaklı akıl hocası Ahmet Özer'i "Bilim insanı" CHP ise "Kanaat önderi" diyerek aklamaya çalıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Daha sonrasında İmamoğlu, DEM Partililer ile bir olup Çağlayan Adliyesi'ne hareket edip protestolara katıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 695 kez PKK'lılarla görüşen ve Kandil'le Esenyurt'u santral haline getiren Ahmet Özer'in 'suçsuz' olduğunu iddia edip gözaltı işleminin 'hukuksuz' olduğunu öne sürdü.

Çelik, "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında yürütülen hukuksuz sürece karşı tüm örgütümüzü ve demokrasiden yana olan İstanbulluları Çağlayan Adliyesi'nin önünde bu hukuksuzluğa karşı çıkmaya davet ediyorum" paylaşımında bulundu.

CHP ilçe başkanlıklarından taşımalı provokasyon (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)CHP ilçe başkanlıklarından taşımalı provokasyon (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


CHP'DEN TAŞIMALI PROVOKASYON

CHP ilçe başkanlıkları gösteriler için otobüs kaldırdı.

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'ndan atılan mesajda "İl Başkanımız Özgür Çelik'in çağrısıyla hukusuzluğa karşı Çağlayan Adliyesi'nde buluşuyoruz" denildi.

DEM Parti'den yapılan açıklama (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)DEM Parti'den yapılan açıklama (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

DEM'DE KRİZ MASASI

DEM Parti ise kriz masası oluşturup kaos çağrısı yaptı.

DEM Parti'nin A Takımı İstanbul'a geleceklerini duyurdu. Genel Merkez'den yapılan açıklamada "Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması ve Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanması, halkın iradesine yönelik açık bir darbedir, halk iradesinin gaspıdır. Bu tutum yerel demokrasiyi ve yerel iradeyi yok saymaktır. Bu hukuksuzluğa ve siyasi darbeye karşı sessiz kalmayacağız! Yarın, Eş Genel Başkanlarımız, MYK Üyelerimiz ve Milletvekillerimizle birlikte İstanbul'da olacağız. Demokrasiye ve halkın söz hakkına hep birlikte sahip çıkacağız" ifadelerine yer verildi.

PKK yayın organı ANF'de yer alan skandal haber (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)PKK yayın organı ANF'de yer alan skandal haber (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

PKK MEDYASI AĞIT YAKTI

PKK medyası ise ağıt yakmaya başladı. Provokatif başlıklar atıldı, sokak ve kaos çağrısı yapıldı.

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