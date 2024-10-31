Ekrem İmamoğlu DEM’lilerle adliyeye gitti! CHP’den ’taşımalı’ provokasyon... PKK medyasında ağıt

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Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti'nin yerel seçimlerde 'kent uzlaşısı' maskesiyle yaptığı ittifakın sonucu olarak Esenyurt Belediye Başkanlığı makamına seçilen Ahmet Özer "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı. Kandil tarafından sözde özerklik çalışmalarını yürütmesi için görevlendirilen, 695 PKK'lıyla irtibat halinde olduğu tespit edilen ve 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüşen Özer, tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Özer yanak yanağa (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)





İMAMOĞLU, DEM VE PKK MEDYASININ BULUŞTUĞU ORTAK NOKTA



Ahmet Özer'in terörle olan bağı belgelerle ortaya çıkması sonrası CHP, DEM Parti ve PKK medyası provokasyona başladı.



Ekrem İmamoğlu PKK iltisaklı akıl hocası Ahmet Özer'i "Bilim insanı" CHP ise "Kanaat önderi" diyerek aklamaya çalıştı.