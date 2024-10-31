Ekrem İmamoğlu DEM’lilerle adliyeye gitti! CHP’den ’taşımalı’ provokasyon... PKK medyasında ağıt

Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti'nin yerel seçimlerde 'kent uzlaşısı' maskesiyle yaptığı ittifakın sonucu olarak Esenyurt Belediye Başkanlığı makamına seçilen Ahmet Özer "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı.
Kandil tarafından sözde özerklik çalışmalarını yürütmesi için görevlendirilen, 695 PKK'lıyla irtibat halinde olduğu tespit edilen ve 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüşen Özer, tutuklandı.
Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Özer yanak yanağa (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
İMAMOĞLU, DEM VE PKK MEDYASININ BULUŞTUĞU ORTAK NOKTA
Ahmet Özer'in terörle olan bağı belgelerle ortaya çıkması sonrası CHP, DEM Parti ve PKK medyası provokasyona başladı.
Ekrem İmamoğlu PKK iltisaklı akıl hocası Ahmet Özer'i "Bilim insanı" CHP ise "Kanaat önderi" diyerek aklamaya çalıştı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Daha sonrasında İmamoğlu, DEM Partililer ile bir olup Çağlayan Adliyesi'ne hareket edip protestolara katıldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 695 kez PKK'lılarla görüşen ve Kandil'le Esenyurt'u santral haline getiren Ahmet Özer'in 'suçsuz' olduğunu iddia edip gözaltı işleminin 'hukuksuz' olduğunu öne sürdü.
Çelik, "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında yürütülen hukuksuz sürece karşı tüm örgütümüzü ve demokrasiden yana olan İstanbulluları Çağlayan Adliyesi'nin önünde bu hukuksuzluğa karşı çıkmaya davet ediyorum" paylaşımında bulundu.