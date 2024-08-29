Sefaköy’de metrobüs kazası! İki metrobüs birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var | Çarpışma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün kaza yapması sonucu yaralıların olduğu bildirildi.
İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün kaza yapması sonucu yaralıların olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada metrobüsteki bazı yolculardan 5'i ağır 10 yaralı olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.
İŞTE KAZA ANI
İki metrobüsün çarpıştığı anın görüntüsü de ortaya çıktı.