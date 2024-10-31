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Kainat iblisi FETO'nun damat çarkı! Şirket evlilikleri ve paraya tapma hevesi... Pasta kavgasındaki haşhaşilerin girift ilişkiler ağı

İblis başı Fetullah Gülen'in gebermesi sonrası FETÖ'de taht kavgası hız kazandı. Örgütün A Takımı sıcak para akışını kontrol etme planlarına girişti. FETÖ'nün yıllardır dine değerleri değil paranın gücüne taptığı tescillenirken iblisin oluşturduğu damat çarkı dikkat çekti. Peki Gülen'in güçlenmesini sağlayan ve örgütün gücünü istedikleri şekilde kullanan damatlar kim? İşte isim isim FETÖ'deki para evlilikleri ve girift ilişkiler ağı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 10:24 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 10:34
Kainat iblisi FETO’nun damat çarkı! Şirket evlilikleri ve paraya tapma hevesi... Pasta kavgasındaki haşhaşilerin girift ilişkiler ağı

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Kainat iblisi Fetullah Gülen 20 Ekim'de geberdi 24 Ekim'de tekbirsiz bir şekilde papazlar gibi gömülerek toprağı kirletti.

FETÖ elebaşının cehenneme odun olması sonrası örgütün üst takımı taht savaşına girişti. Mal varlığının büyüklüğü kavganın temel sebebi olarak kayıtlara geçti. FETÖ'nün A Takımı sıcak para akışını kontrol etme planlarına girişti. Himmeti zimmet edip milyon dolarları hortumlayan, Bank Asya'yı tokatlayıp borsa ve gayrimenkul zengini olan Cevdet Türkyolu da elebaşının yerine geçme hesapları yapıyor.

Böylelikle FETÖ'nün yıllardır dine değerleri değil paranın gücüne taptığı tescillendi.

FETÖ'nün damat çarkı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)FETÖ'nün damat çarkı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



Gelelim iblis başı Gülen'in oluşturduğu 'damat' çarkına...

Gülen para akışını elinde tutmak için yeğenlerini örgüt yöneticileri ile evlendirdi.

Bu evlilikler sayesinde ölene kadar örgütün başında olmayı garantiledi, "damatlar"ının nüfuzlarını kullanarak daha da güçlendi. Yapılan "şirket" evlilikleri ile oluşan akrabalık ilişkileri sayesinde, örgütün paralarını istedikleri gibi harcamayı da başardılar.

FETÖ'cü Ekrem Dumanlı (Takvim.com.tr / Arşiv)FETÖ'cü Ekrem Dumanlı (Takvim.com.tr / Arşiv)



FETÖ'NÜN DAMAT ÇARKI

Peki Fetullah Gülen'in güçlenmesini sağlayan ve örgütün gücünü istedikleri şekilde kullanan bu damatlar kim?

EKREM DUMANLI

Kritik 4 önemli damat var; Cevdet Türkyolu, Adem Kalaç, Ahmet Kurucan ve Muhammed Yeşilyurt. Bir de İcra Heyeti'nin en ateşli damadı ve örgüt içinde ciddi bir güce sahip olan Ekrem Dumanlı var.

Ekrem Dumanlı, F.Gülen'e en yakın iş adamlarından İzzet Akyar'ın eski damadı. Ancak, kayınpeder Akyar kızından çok damadını himayesine aldı. Ekrem Dumanlı'yı İcra Heyeti'ne kadar taşıdı.

FETÖ'nün karanlık kurul üyesi, taht kavgasında ismi geçen Cevdet Türkyolu (Takvim.com.tr / Arşiv)FETÖ'nün karanlık kurul üyesi, taht kavgasında ismi geçen Cevdet Türkyolu (Takvim.com.tr / Arşiv)

UZUN CEVDET

Ekrem Dumanlı, damatlık sıfatını en iyi taşıyanlardan. İzzet Akyar'ın kızından ayrıldıktan sonra kendinden 17 yaş küçük Esra Dumanlı ile evlendi. Esra Dumanlı da "Uzun Cevdet" lakaplı Fetullah Gülen'in öldüğü anda bile yanında olan Cevdet Türkyolu'nun akrabası.

Cevdet Türkyolu da damatlardan biri. Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Mebrüke Türkyolu ile evli. Örgütün İcra Heyeti'ne 2023 yılında getirildi. Örgüt elebaşı Gülen'in son 30 yıldır en yakınında yer aldı.

Cevdet Türkyolu, damatlık kategorisinden o kadar çok güçlendi ki Herkul.org sitesinin eski koordinatörü ve Gülen'in eski özel kalemi Osman Şimşek'in Pensilvanya'dan gönderilmesine neden oldu. Bu sayede Herkul.org sitesinin yönetimine ve Gülen'in özel kalemliğine başka bir damadın gelmesini sağladı. O damat da kendi damadı Muhammed Yeşilyurt.

FETÖ'cü Adem Kalaç (Takvim.com.tr / Arşiv)FETÖ'cü Adem Kalaç (Takvim.com.tr / Arşiv)

ADEM KALAÇ

Adem Kalaç da Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep Kalaç ile evli. Ayrıca, Gülen'in yetiştirdiği mollalardan. 1980'li yıllarda mahrem hizmetlerin kuruluşunda da görev yaptı. ABD'den yayın yapan EbruTV'nin genel yayın yönetmenliğini de yaptı. 2023 yılında şekillenen örgütün İcra Heyeti'ne getirildi. Cevdet Türkyolu ile bacanak olması nedeniyle örgüt içinde etkili ve güçlü.

Ahmet Kurucan, Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in kızı ile evli (Takvim.com.tr / Arşiv)Ahmet Kurucan, Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in kızı ile evli (Takvim.com.tr / Arşiv)

AHMET KURUCAN

Ahmet Kurucan, Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in kızı ile evli. İcra Heyeti'ndeki isimlere karşı muhalif olan Ebuseleme Gülen'in de eniştesi. Osman Şimşek'ten önce F.Gülen'in özel kalemliğini yaptı. Mollalardan ve Ankara İlahiyat mezunu. ABD'de bir süre ticaretle uğraştı ancak başarılı olamadı. Örgütün fıkıh konusunda otoritelerinden de kabul ediliyor.

FETÖ'nün damat çarkında yer alan Muhammed Yeşilyurt (Takvim.com.tr / Arşiv)FETÖ'nün damat çarkında yer alan Muhammed Yeşilyurt (Takvim.com.tr / Arşiv)

MUHAMMED YEŞİLYURT


Muhammed Yeşilyurt, Cevdet Türkyolu'nun kızı Büşra ile evli. Fetullah Gülen'in yetiştirdiği mollalardan. Osman Şimşek'ten sonra Herkul.org sitesinin koordinatörlüğünü ve elebaşı Gülen'in özel kalemliğini yaptı. Gülen'in son ikamet ettiği evde kişisel bakımını da üstlenen kişiydi. Herkul.org sitesinin örgütün tek resmi kanalı olması için bir mücadele verdi, cenaze sürecinde de bunu resmileştirmeye uğraştı.

Ömer Çelik, Cevdet Türkyolu'nun kızı Hafsa ile evli. Babası Ali Çelik Bank Asya'nın ortaklarından ve örgütün para kasalarından. Ali Çelik'in maddi gücü ve Cevdet Türkyolu'nun etkinliği bu evliliği önemli kılıyor.

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