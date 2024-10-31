Kainat iblisi FETO’nun damat çarkı! Şirket evlilikleri ve paraya tapma hevesi... Pasta kavgasındaki haşhaşilerin girift ilişkiler ağı

FETÖ'nün karanlık kurul üyesi, taht kavgasında ismi geçen Cevdet Türkyolu (Takvim.com.tr / Arşiv)



UZUN CEVDET



Ekrem Dumanlı, damatlık sıfatını en iyi taşıyanlardan. İzzet Akyar'ın kızından ayrıldıktan sonra kendinden 17 yaş küçük Esra Dumanlı ile evlendi. Esra Dumanlı da "Uzun Cevdet" lakaplı Fetullah Gülen'in öldüğü anda bile yanında olan Cevdet Türkyolu'nun akrabası.



Cevdet Türkyolu da damatlardan biri. Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Mebrüke Türkyolu ile evli. Örgütün İcra Heyeti'ne 2023 yılında getirildi. Örgüt elebaşı Gülen'in son 30 yıldır en yakınında yer aldı.

Cevdet Türkyolu, damatlık kategorisinden o kadar çok güçlendi ki Herkul.org sitesinin eski koordinatörü ve Gülen'in eski özel kalemi Osman Şimşek'in Pensilvanya'dan gönderilmesine neden oldu. Bu sayede Herkul.org sitesinin yönetimine ve Gülen'in özel kalemliğine başka bir damadın gelmesini sağladı. O damat da kendi damadı Muhammed Yeşilyurt.