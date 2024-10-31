Kainat iblisi FETO’nun damat çarkı! Şirket evlilikleri ve paraya tapma hevesi... Pasta kavgasındaki haşhaşilerin girift ilişkiler ağı

Kainat iblisi Fetullah Gülen
20 Ekim'de geberdi 24 Ekim'de tekbirsiz bir şekilde papazlar gibi gömülerek toprağı kirletti.
FETÖ elebaşının cehenneme odun olması sonrası örgütün üst takımı taht savaşına girişti. Mal varlığının büyüklüğü kavganın temel sebebi olarak kayıtlara geçti. FETÖ'nün A Takımı sıcak para akışını kontrol etme planlarına girişti. Himmeti zimmet edip milyon dolarları hortumlayan, Bank Asya'yı tokatlayıp borsa ve gayrimenkul zengini olan Cevdet Türkyolu
da elebaşının yerine geçme hesapları yapıyor.
Böylelikle FETÖ'nün yıllardır dine değerleri değil paranın gücüne taptığı tescillendi.
FETÖ'nün damat çarkı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Gelelim iblis başı Gülen'in oluşturduğu 'damat' çarkına...
Gülen para akışını elinde tutmak için yeğenlerini örgüt yöneticileri ile evlendirdi.
Bu evlilikler sayesinde ölene kadar örgütün başında olmayı garantiledi, "damatlar"ının nüfuzlarını kullanarak daha da güçlendi. Yapılan "şirket" evlilikleri ile oluşan akrabalık ilişkileri sayesinde, örgütün paralarını istedikleri gibi harcamayı da başardılar.
FETÖ'cü Ekrem Dumanlı (Takvim.com.tr / Arşiv)
FETÖ'NÜN DAMAT ÇARKI
Peki Fetullah Gülen'in güçlenmesini sağlayan ve örgütün gücünü istedikleri şekilde kullanan bu damatlar kim?
EKREM DUMANLI
Kritik 4 önemli damat var; Cevdet Türkyolu, Adem Kalaç, Ahmet Kurucan ve Muhammed Yeşilyurt. Bir de İcra Heyeti'nin en ateşli damadı ve örgüt içinde ciddi bir güce sahip olan Ekrem Dumanlı var.
Ekrem Dumanlı, F.Gülen'e en yakın iş adamlarından İzzet Akyar'ın eski damadı. Ancak, kayınpeder Akyar kızından çok damadını himayesine aldı. Ekrem Dumanlı'yı İcra Heyeti'ne kadar taşıdı.