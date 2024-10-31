Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turist hedefini revize etti: 61 milyon ziyaretçi 60 milyar dolar gelir!

Bakan Ersoy, turizm gelirinin ise 61 milyar dolar olarak hedeflendiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , yıl sonu ziyaretçi hedefinin 61 milyon olarak yukarı yönlü revize edildiğini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3,9 yükselişle 23 milyar 219 milyon 751 bin dolar olarak kaydedildi.

Bakan Ersoy turizm istatistiklerini açıkladı (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)

Turizm gelirinin yüzde 14,7'si ülkeyi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket turla organize etti. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 15 milyar 77 milyon 957 bin dolarını kişisel harcamalar, 8 milyar 141 milyon 794 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 23 milyon 206 bin 579 kişiye yükseldi. Bu ziyaretçilerin yüzde 12,2'sini 2 milyon 835 bin 74 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.